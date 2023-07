Anche nella calda estate, SPIRIT DE MILAN accompagna gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues e non solo

con sempre nuovi appuntamenti con musica dal vivo, ballo e tanto divertimento.

Il punto di riferimento per i milanesi, sorto nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara, propone anche questa settimana i più grandi talenti del panorama nazionale e internazionale e l’ottima cucina della Fabbrica de la Sgagnosa.

Questi gli appuntamenti della settimana ( martedì 18 e mercoledì 19 luglio lo Spirit de Milan rimarrà chiuso ):

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I CIAPARATT: giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato I Gufi e Svampa.

VENERDÌ 21 LUGLIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con la musica anni 70/80/90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 22 LUGLIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con SWING LEGACY: formazione d’eccellenza capeggiata dal celebre musicista jazz Claudio Perelli, dalla giovane cantante Giulia Ferroni e dai professionisti del jazz italiano Fabrizio Bernasconi al pianoforte, Roberto Piccolo al contrabbasso e Massimo Caracca alla batteria.

A seguire Swing Dj set con Mister Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 23 LUGLIO

Alle 22.00 – SPECIAL SPIRIT IN BLUES con ANDY J. FOREST: bluesman di New Orleans conosciutissimo in Italia sulle scene musicali da circa quarant’anni.

Una discografia che testimonia la sua crescita, che alla formidabile tecnica strumentale unisce grandi capacità espressive, ironia e un carattere esplosivo, doti che colte dal vivo rendono ogni suo concerto un evento da ricordare.

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato.

Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

