Spiaggia diversa, stesso risultato. Sul Lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro, come nel 2022 a San Benedetto, è la Vero Volley Milano a laurearsi Campione d’Italia del Lega Volley Summer Tour e a cucirsi sul petto il tricolore.

Il successo sulla Motorola Busto Arsizio arriva al termine di una partita combattuta, in cui le ragazze di coach Luca Bucaioni hanno confermato la loro straordinaria capacità difensiva, appoggiandosi poi al braccio caldo della solita Gaia Traballi: 12 punti per lei e un meritato premio MVP, come lo scorso anno a Riccione in occasione della Finale di Coppa Italia sempre contro le bustocche.

Le milanesi hanno così sopperito all’assenza del loro libero e capitano, Beatrice Negretti, compensando in seconda linea con le prove solide di Alessia Fiesoli e della regista Sofia Turlà, sporcando gli attacchi avversari con i centimetri di Sonia Candi e Josephine Obossa.

