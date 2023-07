È online il video ufficiale di “COSA MI RESTA”, il nuovo brano del cantautore polistrumentista romano DANIELE NICK.

Il video, a cura di Lisa Schiavoni e disponibile al seguente link: https://youtu.be/CpZpI1bWgXs, è realizzato in computer-generated imagery ed illustra in versione animata il processo creativo di Daniele Nick, intento a scrivere il testo del suo ultimo brano immerso in un caos composto da fogli sparsi, libri, lettere e note.

Fuori dalla finestra, alle spalle di Daniele, scorrono imperterrite le stagioni mentre lui rimane assorto nella scrittura.

Questo rappresenta le rinunce e le occasioni perse che il cantautore ha affrontato inseguendo il sogno della musica.

All’interno della stanza, in volo intorno a Daniele, si contrappongono al tempo che passa una serie di aerei, navi, animali mitologici ed altre creature.

Le colorate immagini simboleggiano i pensieri e le fantasie del cantautore durante il processo creativo.

“Cosa mi resta”, brano prodotto da Orange Park Records e distribuito da Believe Distribution, ha tutte le carte in regola per essere definita una ballad Rock.

Daniele unisce batteria, chitarra elettrica e basso, creando una base atta a rimarcare e far da sfondo ai sentimenti evocati dal testo.

Il brano è un dialogo interiore in cui il cantautore ripercorre la sua carriera musicale, focalizzandosi su tutto ciò a cui ha dovuto rinunciare per inseguire il suo sogno.

In conclusione, Daniele Nick giunge alla ricercata consapevolezza che sono le passioni a dar colore alla vita, permettendogli di staccarsi dalle strazianti abitudini e dall’opprimente quotidianità.

https://www.instagram.com/danielenick94/ https://www.facebook.com/DanieleNick94/ –

https://www.danielenick.com https://open.spotify.com/artist/0CZn1bC3lbUYG9uivNDQLB

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia