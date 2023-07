Le sale del Castello Gamba di Châtillon ospitano la mostra “Almost True” di Sarah Ledda, dal 14 luglio al 1° ottobre 2023 presso le sale del Castello Gamba di Châtillon

Attingendo all’immaginario cinematografico e televisivo, e in particolare al repertorio del cinema classico hollywoodiano, la mostra di Sarah Ledda, a cura di Ivan Quaroni, racconta la formazione dell’identità femminile attraverso personaggi che diventano simboli, lemmi di un lessico comune in grado di tradurre una “bildung”, una formazione collettiva, in immagini universali.

In questo modo, l’immagine rubata al vecchio film – sia essa quella del volto di una diva di Hollywood come Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Liz Taylor o Judy Garland, o quella della giovane Inger Nilsson nei panni di Pippi Calzelunghe – non appartiene più solo all’artista che la interpreta, ma diventa un codice universale, capace di stimolare una reazione in chiunque la riconosca. Una sorta di proustiana madeleine visiva che consente all’artista di dialogare, attraverso il proprio lavoro, con il vissuto e la memoria collettiva di diverse generazioni.

Scheda tecnica

Titolo Sarah Ledda. Almost True

A cura di Ivan Quaroni

Prodotta da Associazione Culturale Arteam

Sede Castello Gamba – Museo d’Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta Località Crêt-de-Breil, 11024 Châtillon

Date 14 luglio – 1° ottobre 2023

Opening giovedì 13 luglio, ore 18

Ingresso compreso nel biglietto di ingresso del museo (6 euro intero, 4 euro ridotto)

Orari tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 nei mesi di luglio e agosto, chiuso il lunedì da settembre

Catalogo edito da Vanillaedizioni, con testo di Ivan Quaroni

Info al pubblico Tel. +39 0166 563252 | www.castellogamba.vda.it

Eventi correlati visita guidata alla mostra con curatore e artista: venerdì 28 luglio ore 17.00 (su prenotazione)

