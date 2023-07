Raphael Gualazzi: fuori “Vivido il tramonto”

Raphael Gualazzi ha sorpreso il suo pubblico, durante il concerto di Villa Arconati, interpretando il brano inedito “Vivido il tramonto”

Il brano è stato presentato in anteprima lunedì 3 luglio su Radio Monte Carlo, media partner del nuovo progetto dell’artista. La canzone, scritta e composta da Gualazzi, sarà disponibile in digitale da venerdì 7 luglio e dal 3 novembre dal vivo nei più importanti teatri. Le date, di seguito e in continuo aggiornamento, sono prodotte e organizzate da Baobab Music and Ethics.

02/11 – Crema – Auditorium San Domenico

03/11 – Mestre – Teatro Toniolo

05/11 – Milano – Teatro Carcano

06/11 – Torino – Teatro Colosseo

13/11 – Bologna – Teatro Duse

15/11 – Firenze – Teatro Puccini

21/11 – Roma – Teatro Brancaccio

25/11 – Sanremo – Teatro Ariston

30/11 – Senigallia – Teatro La Fenice

03/12 – Monopoli – Teatro Radar

“Vivido il tramonto” è un brano fortemente onirico, che segue le atmosfere di un progetto album di prossima uscita, dedicato ai sogni. Soul, latin, psichedelia sono gli ingredienti musicali che si mescolano e si fanno avvolgere dall’arrangiamento di fiati ed archi, scritto dal Maestro Stefano Nanni.

Raphael Gualazzi porterà la sua musica sui palchi più suggestivi di Italia, e non solo, durante questa estate.

6/7 Torino Soul Night, Torino – ospite della Torino Soul Orchestra

22/7 Jazz Festival, Taranto – Trio

24/7 La Milanesiana, Livigno (SO) – Piano Solo

26/7 Festival Entroterra, Bertinoro (FC) – ospite di Fabrizio Bosso

29/7 Domobianca, Domodossola (VB) – Trio

6/8 Onda su Onda, San Vincenzo (TN) – Trio + Special Guest, Simona Molinari

8/8 Piazza Municipio, Pescocostanzo (AQ) – Trio + Special Guest, Simona Molinari

10/8 Borgate Dal Vivo, Forte di Exilles (TO) – Trio + Special Guest, Simona Molinari

11/8 Festival Internazionale Musica da Camera, Cervo (IM) – Trio

12/8 Summertime Festival, Jurmala (LV) – Quartetto

13/8 Chiostro di San Francesco, Tagliacozzo (AQ) – Trio

26/8 Monte Nevegal Dolomiti Arena, Belluno – Piano Solo

