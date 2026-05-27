Lunedì 25 maggio, al Volvo Studio Milano, il regista sudcoreano Park Chan-wook ha ricevuto il Premio Omaggio al Maestro, riconoscimento che ogni anno La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, dedica ad una personalità della cultura internazionale.

Negli ultimi anni è stato assegnato a Cristian Mungiu (2025), Antonio Rezza e Flavia Mastrella (2024), Quentin Tarantino e Fatih Akin (2023).

Il Premio Omaggio al Maestro, realizzato da Giovanna Fra e Marco Lodola, è stato consegnato a Park Chan-wook da Elisabetta Sgarbi e Marco Müller (già direttore artistico della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del Festival internazionale del Film di Roma).

Park Chan-wook ha dichiarato «Sono arrivato direttamente da Cannes, sono un po’ disorientato! Ho saputo che l’anno scorso alla Milanesiana era stato premiato Cristian Mungiu, che bella coincidenza che abbiamo appena premiato il suo lavoro a Cannes! Sono stato a Venezia quando Marco Muller era direttore artistico della mostra del cinema con “Lady Vendetta”, lì è nato un bel rapporto che dura da tanti anni».

Di seguito la motivazione del Premio, firmata da Muller: «Park Chan-wook è un regista visionario e un filosofo radicale, un maestro del cinema contemporaneo di genere e un pensatore critico che rispetta la logica ma vuole portarla al limite. Narratore inimitabile nelle sue rischiose giravolte fra umorismo macabro, estetica mirabile e invenzione continua nell’espressione della violenza, grazie a una precisa prospettiva autoriale e dentro una libertà eclettica di sperimentazioni, ha percorso temi e stili, ricontestualizzando convenzioni narrative che spingeva al punto di rottura, privilegiando nella sua esplorazione di crisi e ossessioni, morale e psiche umana (con un’attenzione particolare a quella femminile) il ruolo dell’ironia della negatività. Questo premio vuole affermare la convinzione che, con le sue cine-acrobazie a venire, Park Chan-wook saprà, ancora una volta, tracciare quadri in movimento sottratti ai futuri confini (commerciali o tecnologici) del cinema».

Ieri sera, Park Chan-wook e Marco Müller, nuovamente ospiti di Elisabetta Sgarbi nell’appuntamento de La Milanesiana all’Anteo Palazzo del Cinema

https://www.lamilanesiana.eu

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia