Allo Spirit de Milan arriva il Carnevale!

Mercoledì 22 febbraio si festeggerà il carnevale in stile irlandese con la musica dal vivo dei Boys of the Puddle (ingresso gratuito), mentre venerdì 24 febbraio torna il Carneval Party – Speciale Bandiera Gialla con la musica dei Re-Beat e di Damn Spring (ingresso 25 euro con un drink omaggio per chi viene dopocena, 15 euro con un drink omaggio per chi prenota aperitivo o cena).

Nel frattempo, proseguono gli appuntamenti allo Spirit De Milan (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità.

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO

Alle 22:00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO

Alle 21.30 – CRISTAL MILONGA, TANGO EN VIVO con CHE! TANGO PROJECT TRIO y PAOLA FERNANDEZ DELL’ERBA: ritorna l’appuntamento più atteso dagli amanti del tango. La musica argentina si veste a festa: tanghi, vals e milonghe, miscelati a chacareras, cumbia, zambas e candombe. Suoni d’oltreoceano scelti dal repertorio dei più grandi compositori sudamericani che strizzano l’occhio alle atmosfere del Mar Mediterraneo. La selezione musicale è di Dj MAKIKO MORI.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per la milonga (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi cena o fa aperitivo.

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con TEKA P: gruppo che nel loro spettacolo alterna canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

VENERDÌ 17 FEBBRAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. A seguire Dj Set con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 18 FEBBRAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con MAGPIE SWING QUINTET: band che ripropone, con un gusto interpretativo sempre fedele al sapore originario, i brani swing degli anni ’30/’40 con l’intento di farne rivivere la bellezza, ricreando l’atmosfera di quegli anni: delicatezza, eleganza e un po’ di malizia ma anche ironia e allegria su ritmi travolgenti.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT HOT FOUR.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con UMBERTO PORCARO BAND: vero bluesman della scena internazionale, reduce dai due tour europei negli ultimi due anni con lo storico batterista di BB King, Tony Coleman, che ne ha apprezzato la grande professionalità e sensibilità, Umberto Porcaro si esibisce con la sua band allo Spirit de Milan per presentare il nuovo album.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

