Lazza, è il secondo nome annunciato al Pinewood Festival

PINEWOOD FESTIVAL ritorna e lo fa in una quinta edizione, in collaborazione con Vivo Concerti, destinata a consacrarlo come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia.

Dopo aver annunciato SALMO, protagonista della giornata di sabato 15 luglio, ecco svelato il secondo nome: LAZZA salirà sul palco domenica 16 luglio.

A poche ore dal termine del 73esimo Festival di Sanremo, che l’ha visto trionfare al secondo posto con CENERE (Island Records), cresce sempre di più l’attesa di vedere LAZZA live.

I biglietti saranno disponibili su DICE, piattaforma di ticketing e discovery, a partire dalle 13.00 di oggi 14 febbraio al costo di €48,90 + fees per il biglietto normale e di €68,90 + fees per il SUPER PIT.

Su DICE sono già disponibili gli abbonamenti full pass al prezzo di €109,90 e €149,90 per il SUPER PIT.

Dal 14 al 16 luglio riconfermata la location Aeroporto dei Parchi – L’Aquila , che già nel 2022 ha ospitato la più grande edizione del festival, con un’affluenza giornaliera di 18.000 persone.

Il luogo non è causale: un’oasi di pace immersa nel verde a due passi dalla città, mostra l’intento di comunicare da parte degli organizzatori l’idea di un evento unico, il festival come viaggio metaforico verso un nuovo mondo di scoperte musicali e di incontri.

La quarta edizione della tre giorni di musica e incontri abruzzese ha visto esibirsi oltre 25 artisti tra live, talk e panel, dal pomeriggio fino a tarda notte.

Il festival si è svolto per la prima volta all’Aeroporto dei Parchi su 3 palchi: sul main e sul second stage si sono esibiti tutti gli act musicali, mentre il terzo palco è stato dedicato agli incontri e ai talk, portando sul palco inaspettati personaggi del panorama culturale e dei nuovi media.

