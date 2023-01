Spirit de Milan: gli appuntamenti fino a domenica 15 gennaio

La musica è sempre dal vivo allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità.

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 10 GENNAIO

Alle 22:00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO

Alle 21.30 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 12 GENNAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con PASSO DUOMO: gruppo pop nel solco della tradizione dialettale, impegnato ad avvolgere un dialetto antico e familiare in confezioni nuove, colorate di rock, di jazz, blues, pop.

VENERDÌ 13 GENNAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. A seguire Dj Set con Mariano Rano dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 14 GENNAIO

Alle 22.00 – HOLY SWING NIGHT – SPECIALE DJ CONTEST: una sfida tra dj swing unica nel suo genere! 5 dj sempre sul palco che si sfideranno a colpi di musica per far ballare a più non posso. Sarà poi il pubblico a decretare il vincitore della serata, che accompagnerà i ballerini fino a notte fonda. Sul palco Big Mama, Fish, Mr. Dip, Swingin’ Simon e Swingphony Dj.

Alle 21:30, invece, una lezione primi passi tenuta dagli insegnanti della Golden Swing Society per chi non ha mai ballato lindy hop.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 15 GENNAIO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Lezione gratuita bimbi dalle 13:30 alle 14:00, lezione gratuita primi passi adulti dalle 14:00 alle 14:30 con Gens d’Ys.

Alle 15.30 – concerto di THE STRAWBOYS: gruppo formato da musicisti con grande esperienza alle spalle, con stile e grande vastità del repertorio.

Alle 22.00 – concerto di THE GOOSE BUMPS: show selvaggio di brani originali ispirato fortemente alla tradizione rockabilly e rock’n’roll degli anni ’50.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato.

Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

