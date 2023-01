Divorce Day: finite le festività natalizie la giornata in cui si registrano più richieste di divorzio avviene proprio in questo periodo di ritorno alla routine.

Il trend è confermato anche dall’aumento di iscrizioni alla piattaforma di Ashley Madison (sono stati il 40% in più gli iscritti alla piattaforma intorno a questa data rispetto alle settimane che precedono il Natale nel Regno Unito).

Le festività natalizie sono considerate un momento di condivisione, e sembra che un numero crescente di persone si conceda… a qualcuno che non sia il proprio partner principale.

Da anni Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali, registra un aumento delle iscrizioni nel periodo delle feste, con le prime due settimane di gennaio che tradizionalmente registrano un picco di nuovi iscritti dopo la seconda metà di dicembre.

in genere assistiamo a un’impennata di nuove iscrizioni dopo le feste. Molte persone sono reduci da un periodo in famiglia, di spese e di impegni, e a volte questo rivela alcune crepe nelle loro relazioni monogame-afferma Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa.

Il 35% dei membri di Ashley Madison ritiene che la Giornata del Divorzio avvenga in questo momento dell’anno perché non sussiste più il bisogno di fingere di essere felici una volta terminate le vacanze, e il 25% ritiene che le ferie facciano capire quanto si è infelici realmente.

Non sorprende, quindi, che alcune persone ammettano di frequentare il proprio partner secondario durante il giorno di Natale, dividendo il proprio tempo tra il coniuge e il partner.

Una quarantenne iscritta al sito sposata da più di 20 anni, ha ammesso di aver avuto un love affaire durante le feste dello scorso anno ed è intenzionata a ripetere l’esperienza il prossimo Natale.

“Le feste sono sempre state un momento di solitudine per me, così l’anno scorso ho scelto di trascorrere il Natale con un altro uomo per evitare quella sensazione di abbandono”, racconta.

“Non dovevo preoccuparmi di attraversare il Paese per stare con lui, dato che mio marito lavorava durante le feste. Anche se il volo era in ritardo, vedere questo altro uomo mi ha fatto sentire desiderata e speciale, e ho potuto godermi il tempo trascorso con lui. L’intera esperienza è stata sorprendente, lui non voleva altro se non il mio tempo.

Nonostante i costi aumentati e i ritardi dei voli aerei di quest’anno stiamo pensando di trascorrere le vacanze insieme di nuovo; se fosse più facile, lo faremmo sicuramente”.

www.ashleymadison.com

Scorpi altre curiosità e attualità su Dietro La Notizia.