Attraverso tre testi di Giuseppe Montesano, dall’11 al 22 gennaio, al Teatro Studio Melato, Toni Servillo accompagna il pubblico in un viaggio nella poesia.

Lo spettacolo, una coproduzione Piccolo Teatro di Milano e Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, sarà al Teatro Bellini dal 24 al 29 gennaio 2023.

Tre modi per non morire è un viaggio teatrale attraverso tre momenti culminanti in cui i poeti hanno messo in pratica l’arte di non morire e ci hanno insegnato a cercare la vita.

In una sola serata si intrecceranno Baudelaire in Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte? che racconta come la bellezza combatte contro la depressione e l’ingiustizia; Dante in Le voci di Danteche testimonia come la poesia si trasformi in romanzo e salvezza; i Greci in ll fuoco sapiente a illuminare il potere che hanno poesia e filosofia di accendere una visione che sa immaginare il futuro.

Il viaggio teatrale che Toni Servillo compie navigando nelle tre evocazioni di Montesano è un viaggio nella poesia come forma possibile della nostra vita, un viaggio che vuole essere un antidoto alla paralisi del pensiero, alla non-vita che tenta di ingoiarci.

Piccolo Teatro Studio Melato(Via Rivoli, 6 – M2Lanza),

dall’11 al 22 gennaio 2022

Tre modi per non morire

Baudelaire, Dante, i Greci

di Giuseppe Montesano

con Toni Servillo

luci Claudio De Pace

coproduzione

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Orari:mercoledì e venerdì, ore 20.30; martedì, giovedì e sabato, ore 19.30;domenica, ore 16.

Lunedì riposo.

Prezzi: platea 40euro, balconata 32euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 –

www.piccoloteatro.org

