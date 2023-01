Corsi di yoga per mamme in gravidanza e per mamme e bambini, un laboratorio di inglese, un percorso di psicomotricità e una serie di appuntamenti creativi sono le iniziative appositamente pensate per famiglie in attesa e con bambini fino ai 6 anni, promossi da Koinè cooperativa sociale con il Comune di Vimodrone.

I corsi si terranno nei prossimi mesi, nei due nidi comunali di Vimodrone, in viale Martesana 5 e via Petrarca 1 il sabato e la domenica, per offrire esperienze di gioco e di socializzazione, connotando, così il week-end come un tempo ricco di condivisione e di divertimento.

Per provare le varie proposte sono disponibili lezioni di prova accessibili gratuitamente sabato 28 gennaio, iscrizioni online richiesta sul sito koinecoopsociale.it/news

Informazioni: iniziative@koinecoopsociale.it tel 022501258

YOGA IN GRAVIDANZA:

dal 4 febbraio all’8 aprile, dalle 11.00 alle 12.00

DOVE: Nido d’infanzia comunale ‘A Piccoli Passi’, viale Martesana 5. Vimodrone COSTO: € 130 per 10 incontri. Percorso confermato al raggiungimento di 8 iscrizioni. Lezione prova gratuita il 28 gennaio alle 11.00 ETA’ PARTECIPANTI: Mamme in dolce attesa a partire dal secondo trimestre di gravidanza

YOGA MAMMA-BAMBINO:

dal 4 febbraio all’8 aprile, dalle 9.30 alle 11.00

DOVE: Nido d’infanzia comunale ‘A Piccoli Passi’, viale Martesana 5. Vimodrone COSTO: € 150 per 10 incontri. Percorso confermato al raggiungimento di 8 iscrizioni. Lezione prova gratuita il 28 gennaio alle 9.30 ETA’ PARTECIPANTI: il percorso è dedicato a neomamme con bambini fino a 12 mesi

LET’S PLAY – laboratori in lingua:

dal 4 febbraio all’8 aprile, dalle 9.30 alle 10.30

DOVE: Nido d’infanzia comunale ‘Il mio Nido’, via Petrarca, 1. Vimodrone COSTO: € 130 per 10 incontri. Percorso confermato al raggiungimento di 8 iscrizioni. Lezione prova gratuita il 28 gennaio alle 9.30 ETA’ PARTECIPANTI: Il percorso è dedicato a bambine e bambini dai 30 mesi ai 5 anni

CORSO DI PSICOMOTRICITA’

dal 4 febbraio all’8 aprile, dalle 10.00 alle 11.00

DOVE: Nido d’infanzia comunale ‘Il mio Nido’, via Petrarca, 1. Vimodrone COSTO: € 130 per 10 incontri. Percorso confermato al raggiungimento di 8 iscrizioni. Lezione prova gratuita il 28 gennaio alle 10.00 ETA’ PARTECIPANTI: Il percorso è dedicato a bambine e bambini dai 30 mesi ai 6 anni

È DOMENICA: GIOCHIAMO INSIEME! laboratori creativi dalle 16.00 alle 18.00

il 12 febbraio, 26 febbraio, 12 marzo, 26 marzo, 2 aprile, 16 aprile

DOVE: Nido d’infanzia comunale ‘Il mio Nido’, via Petrarca, 1. Vimodrone COSTO: € 15 a coppia ad appuntamento. Iniziativa confermata al raggiungimento di 10 iscrizioni;

ETA’ PARTECIPANTI:

Il laboratorio è dedicato alle famiglie con bambini fino ai 6 anni.

