“Reality” al Teatro Civico Roberto de Silva

Nuovo appuntamento di T-Off, oltre il cartellone della Stagione 2023, al Teatro Civico Roberto de Silva di piazza Jannacci 1. Sabato 21 gennaio alle 20.30 è in programma “REALITY – L’interpretazione della realtà in chiave contemporanea”, uno spettacolo di danza contemporanea con sfaccettature evolute verso la contaminazione.

Le interpreti sono otto artiste danzatrici che amano da sempre quest’arte e che, su idea della loro insegnante, hanno deciso di interpretare un suo progetto molto concreto.

“Non bisogna per forza essere danzatori professionisti per poter lanciare un messaggio forte a chi ama leggere attraverso il linguaggio universale dell’Arte della Danza, noi vogliamo dimostrarlo – spiega Ilenia Nobile, regista, coreografa e direttrice artistica – Otto delle allieve più mature dell’Associazione Sportiva Dilettantistica I.N. BALLET sono sbocciate in una meravigliosa Compagnia dal nome A N I M E, questo è accaduto nel 2019. Ho desiderato che ognuna di esse potesse dare il suo contributo artistico ponendo di fronte alla platea la possibilità di potersi riconoscere e immedesimare seguendo quindi, in maniera molto autentica, la propria anima”.

Composizioni originali e arrangiamenti portano la firma di Daniele Pirola.

L’ingresso è su prenotazione, occorre contattare tramite WhatsApp il numero 347-9226770.

I biglietti hanno i seguenti costi: intero 25 €; visibilità ridotta 20 €, bambini fino a 10 anni 15 €, disabili 15 €

Comune di Rho

