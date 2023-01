Prima di immergerci completamente in “Radio Gotham” (Columbia Records/Sony Music Italy), il primo album di Rose Villain in arrivo domani venerdì 20 gennaio, l’artista ci riserva oggi un’altra sorpresa: è fuori – al link https://youtu.be/2A5vqJg85BM – il video di “Lamette” feat. Salmo, singolo che ha anticipato il disco.

Prodotto da Sixpm e Zef, è un brano che l’artista ha fortemente voluto all’interno del suo album, in quanto vede il ritorno della collaborazione con un amico e pilastro del rap italiano che ha creduto in lei sin dal giorno 0, Salmo.

Le immagini del videoclip, diretto da Amedeo Zancanella, entrano direttamente nelle stanze mentali dei due artisti, con la macchina da presa che segue il vorticoso movimento dei pensieri.

“Lamette – commenta Rose Villain – è arrivata qualche giorno prima di consegnare il disco. Avevo questo ritornello che mi perseguitava ed era un concept che DOVEVA essere racchiuso in Radio Gotham. Mi sono affacciata alla scena musicale italiana con Mauri, anni fa, con Don Medellin e ci tenevo troppo che questo disco in qualche modo si concludesse (e si aprisse) con lui.

Qui Salmo ha veramente messo in mostra parte della sua anima che spesso tiene nascosta e gliene sono infinitamente grata. È una traccia molto intima, parla di ansia e depressione, due cose molto comuni che per qualche ragione sono motivo di vergogna per tante persone.

Con Lamette vorrei che ci sentissimo tutti meno soli nella nostra sofferenza e che chiedessimo aiuto senza timore di essere giudicati.”che le speciali collaborazioni presenti nel suo nuovo progetto discografico. Queste le tracce e gli importanti feat dell’album, interamente prodotto da Sixpm:

Dalle Ombre (prod. Sixpm)

Gotham (prod. Sixpm)

Lamette feat. Salmo (prod. Sixpm, Zef)

Non Sono Felice Per Te (prod. Sixpm, Zef, MILES)

Due Facce feat. Tedua (prod. Sixpm, Stevie Aiello)

Moonlight (prod. Drillionaire, Sixpm)

Rari (prod. Sixpm, Hendric “HNDRC” Buenck)

Fantasmi feat. Geolier (prod. Sixpm)

Rehab feat. Carl Brave (prod. Sixpm)

Yakuza (prod. Sixpm

Monet feat. Elisa (prod. Sixpm)

Michelle Pfeiffer feat. Tony Effe (prod. Sixpm)

Cartoni Animati (prod. Sixpm)

Elvis con Guè e Sixpm (prod. Sixpm)

Un annuncio, quello del disco d’esordio di Rose Villain – già disponibile in pre-order fisico, pre-save e pre-add al link https://columbia.lnk.to/RadioGotham – che ci investe con tutta l’imprevedibilità della musica quando accendi una Radio.

Come quando ti innamori ‘a prima vista’ di una canzone che non conoscevi mentre la ascolti in macchina, d’improvviso. E se poi quella macchina stesse vagando nella notte per le strade di Gotham City, che sapore mistico avrebbe quella scoperta?

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia