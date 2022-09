Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile d’Europa, quest’oggi ha annunciato una nuova importante espansione del suo network con 3 nuove rotte in partenza dall’Italia che nei prossimi mesi coinvolgeranno gli aeroporti di Napoli Capodichino e Milano Malpensa, generando nuove opportunità di viaggio a bassissimo costo per tutti i suoi clienti italiani.

I biglietti per tutte le rotte sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

Le nuove rotte, che dall’Italia collegheranno a cadenza bisettimanale l’aeroporto di Napoli ad Abu Dhabi e l’aeroporto di Milano Malpensa a Yerevan, in Armenia, e a Marsa Alam in Egitto, rappresentano un’importante aggiunta al già ricco portfolio di destinazioni della stagione invernale 2022 – 2023 della compagnia aerea.

Con l’occasione, Wizz Air annuncia anche l’inaugurazione della nuova stazione di Marsa Alam, la quinta in Egitto, che rafforzerà ulteriormente la presenza di Wizz Air sul territorio, dando impulso al turismo di una località molto apprezzata dai passeggeri internazionali che la scelgono per le sue acque magnifiche, ideali per gli appassionati di snorkeling e immersioni, le sue spiagge incantevoli, oltre che per la sua natura incontaminata.

Oltre alla possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio, Wizz Air offre ai viaggiatori un’elevata flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.

La flotta ultra-moderna ed efficiente, inoltre, rafforza la posizione della compagnia aerea come una delle più sostenibili e consentirà a Wizz Air di ridurre ulteriormente il suo impatto ambientale del 25% per passeggero/chilometro entro la fine del decennio.

Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi dimostra come Wizz Air si impegni quotidianamente per offrire a tutti i suoi passeggeri sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo. Siamo entusiasti di queste integrazioni alla nostra offerta e in particolare dell’aggiunta di Marsa Alam: non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri italiani a bordo dei nostri aerei per guidarli verso una meta unica dove poter dimenticare lo stress della vita quotidiana e godere appieno delle meraviglie naturali che la caratterizzano.”

