Dal 28 settembre al 2 ottobre 2022 a Campobasso ritorna Poietika Art Festival, con La Parola è Donna dedicata all’esplorazione della figura femminile in tutte le sue declinazioni: politica, artistica, sociale con il prezioso contributo del curatore Valentino Campo.

Il Molise si fa luogo ancora una volta privilegiato di incontro e di confronto, sguardo che penetra, indaga e s’interroga. Un’edizione densa che ruota intorno al tema della donna e delle sue molteplici sfaccettature all’interno della società contemporanea. Dalla letteratura al coro di voci femminili e alla canzone d’autore, dall’attivismo sociale all’economia e all’arte dell’illustrazione, dal diritto all’istruzione alla necessità della pace –

Un’edizione in cui le donne saranno protagoniste indiscusse, donne che con il loro prezioso contributo ci aiuteranno a comprendere quanto la figura femminile sia centrale e peculiare in un mondo che stenta ancora a superare e a limare le differenze. Anche per questo Poietika dedicherà due laboratori al fumetto per gli alunni delle Scuole elementari ed un incontro con gli studenti delle Superiori.

Gli appuntamenti: il coro femminile The Mystery of the Bulgarian Voices (Le Mystere des Voix Bulgares), fondato nel 1952 e la magnifica Alice in Alice canta Battiato. Uno spazio speciale sarà dato al fumetto come strumento capace di toccare le corde di ognuno con la sua peculiarità artistica di forte impatto. Le ospiti in dialogo sono: Joumana Haddad, autrice libanese, giornalista e attivista per i diritti umani. È stata selezionata tra le 100 donne arabe più influenti al mondo per quattro anni consecutivi. Tawakkol Karman, attivista per i diritti umani, giornalista e politica. Conosciuta come la “madre della rivoluzione”, “la donna di ferro” e “la signora della primavera araba” Karman a soli 32 anni è stata la prima donna araba e la seconda musulmana a vincere il Premio Nobel per la Pace nel 2011. Linda Scott, economista, ha fondato la Global Business Coalition for Women’s Economic Empowerment, una coalizione di undici grandi multinazionali che collaborano per l’emancipazione economica delle donne.

Poietika guarda a scrittrici, economiste, disegnatrici, musiciste, attiviste che hanno lottato e lottano per i diritti umani perché il loro esempio e il loro linguaggio diventi una sollecitazione a non rinunciare alla propria vita e a guardare con impegno al futuro.” “Con la Fondazione Molise Cultura – dichiara Donato Toma, Presidente della Regione Molise – abbiamo dato vita a una manifestazione di altissimo livello culturale, che nel recente passato ha visto alternarsi ospiti di caratura internazionale.

Verrà ricordata, Paola Cerimele, nota attrice molisana scomparsa quasi due mesi fa in un tragico incidente stradale, a cui l’edizione è a lei dedicata.

“Poietika non è solo una calamita che in Molise attira ogni anno centinaia di visitatori e turisti, – afferma Vincenzo Cotugno, Assessore alla Cultura della Regione Molise – ma è anche uno strumento dove il Molise sconfina, a dimostrazione che la cultura è un anello prezioso di un meccanismo socioeconomico capace di produrre lavoro e ricchezza.”



Poietika nasce nel 2015 come luogo di incontri, di conversazioni e dialoghi, tra il locale e il globale, tra il Molise e il mondo. Un’edizione che ospiterà come sempre straordinari personaggi del mondo della cultura, dei diritti umani, dell’arte e della musica.

Info e biglietti per i concerti Poietika www.poietika.it

I biglietti d’ingresso sono relativi ai seguenti concerti:

The Mystery of Bulgarian Voices (28 settembre ore 21 – Teatro Savoia)

Prezzi: Platea € 16.50 – Galleria € 11,00 (comprensivi dei diritti di prevendita)

Alice canta Battiato (2 ottobre ore 21 – Teatro Savoia)

Prezzi: Platea €22,00 – Galleria € 11,00 (comprensivi dei diritti di prevendita)

Sarà possibile acquistare i biglietti on line sul circuito CiaoTickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/fondazione-molise-cultura o presso i seguenti punti vendita:

ANTICA TABACCHERIA | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Piazza Gabriele Pepe, 41, 86100, Campobasso (CB)

BAR CRIGIU | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Viale Ugo Petrella, 20, 86100, Campobasso (CB)

