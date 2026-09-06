A 20 anni esatti dalla sua pubblicazione “B’DAY”, il secondo album di BEYONCÉ, il 4 settembre, nel giorno del compleanno dell’artista, torna in una speciale edizione celebrativa completamente rimasterizzata: “B’DAY (20TH ANNIVERSARY EDITION)”!

L’album è disponibile in versione Standard e Deluxe su vinile e CD (https://beyonce.lnk.to/BDAY20) e in versione Digital Deluxe (https://beyonce.lnk.to/BDAY20_digital). La versione deluxe in cd e in vinile è disponibile solo sul sito dell’artista.

La nuova edizione celebra uno dei progetti più importanti della carriera di Beyoncé e si arricchisce di nuovi brani, remix, B-side, registrazioni in lingua spagnola, immagini inedite e contenuti video restaurati. I video, originariamente girati in 35 mm, sono stati rimasterizzati, sottoposti a una nuova color correction e finalizzati in 4K.

La Deluxe Vinyl è composta da 4 LP in vinile Bayou Blue da 180 grammi e comprende il nuovo singolo “MORNING DEW (DONK)”, registrazioni in lingua spagnola e B-side, oltre a un booklet di 60 pagine e due stampe artistiche da collezione fronte-retro.

Tra i brani mai pubblicati prima “Can I Watch You”, prodotto da Beyoncé e Pharrell, e “My First Time”, registrato originariamente per l’album di debutto solista di Beyoncé “Dangerously In Love” ma poi escluso dalla tracklist finale. Sono presenti inoltre “Lost Yo Mind”, “Creole” e “Back Up”, B-side che non erano state incluse in “B’DAY” nel 2006.

La Standard Vinyl è invece un’edizione limitata composta da 2 LP da 180 grammi, con una nuova sequenza dei brani e nuove tracce e remix. Contiene “MORNING DEW (DONK)” e un booklet da collezione di 16 pagine con immagini mai viste prima.

La Digital Deluxe raccoglie tutti i brani presenti nel vinile Deluxe e aggiunge due bonus disponibili esclusivamente in digitale: “Cuerpo Tumbao (featuring Maluma)” e “Irreemplazable (Como La Flor) Featuring Selena”.

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