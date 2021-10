Ensi pubblica domenica 24 ottobre il nuovo singolo “Mai” feat. Silent Bob (Juicy Music/Believe). Con questo brano, prodotto da Crookers e Goedi, il rapper, icona indiscussa del freestyle italiano, torna sulle scene a distanza di un anno esatto dall’uscita dell’ep “Oggi”.

“Mai” è un brano che abbraccia sonorità scure, evocative, perfette per enfatizzare le parole che scorrono affilate come una lama. Ensi racconta, attraverso la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, di quanto la lealtà sia un valore fondamentale, nella musica come nella vita.

Quella che fornisce descrivendo sé stesso e la sua esperienza, è una antitetica, lucida e puntuale rappresentazione del mondo dello spettacolo, in cui spesso, per soldi o fama, si scende a compromessi e non si guarda più in faccia nessuno.

A mettere la ciliegina sulla torta è la strofa rappata da Silent Bob, che rende il singolo un vero banger, forte nel sound quanto nelle liriche.

«Sapevo che dopo “OGGI” sarebbe arrivato il domani. Quello che non sapevo è che la notte sarebbe stata lunga un anno. Una notte in cui non ho dormito, ma ho sognato. Un anno di cambiamento sotto molti punti di vista, difficile quanto rivoluzionario».

Anche “Mai” è pubblicato per la factory Juicy Music ed è distribuito da Believe, con cui ENSI persegue il cambio di rotta dell’indipendenza già intrapreso lo scorso anno con “OGGI”. Una sorta di “ritorno alle origini” che costituisce parte importante di un percorso musicale perfettamente coerente, unico e riconoscibile, con cui il rapper, figura altamente credibile e trasversale, è sempre riuscito a distinguersi pur mantenendo una forte identità musicale e con cui è stato consacrato come una delle icone dell’hip hop italiano.

BIOGRAFIA

ENSI, classe 1985, è uno dei più importanti rapper Italiani, bandiera del rap di Torino, attivo sin dai primi anni zero. L’arte del freestyle è ciò che lo rende una vera e propria icona del genere e, grazie alle sue capacità, ottiene per oltre una decade le vittorie negli eventi più significativi del settore diventando per tutti il simbolo di questa disciplina.

LINK UFFICIALI

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6dKdNHGdsBvEeNDxXV8AMP?si=I–YkwgjRmC9MeTy8_NmhA

Instagram: https://www.instagram.com/therealensi/

YouTube: https://www.youtube.com/user/ENSIOFFICIAL

Facebook: https://www.facebook.com/ensiofficial

