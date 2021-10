Moda, fashion ed eleganza, le caratteristiche scelte da Lupi Milano per la collezione autunno inverno. Il brand milanese presente ora anche in provincia, a Novate Milanese, è molto attento ai particolari della propria produzione.

Lupi Milano Novate Milanese

La consolidata esperienza nel mondo della produzione di scarpe artigianali, curata nei minimi dettagli, è stata apprezzata da molte persone ed ora è presente anche uno showroom a Novate Milanese, nella provincia nord-ovest di Milano.

Lupi Milano scarpe artigianali

Il fiore all’occhiello della produzione è la cura dei particolari e della qualità di ogni singola scarpa o stivale. Sono prodotti artigianali made in Italia, in pelle, lavorati con cura ed esperienza come se fosse una antica bottega. La scelta di non gestire una produzione industriale è determinata dal volere proporre sul mercato un prodotto curato, attento alle esigenze di eleganza, qualità e comodità. Il risultato finale è una scarpa di livello e particolare nel suo genere.

Lupi Milano quali scarpe

La produzione delle scarpe è dedicata sia all’universo femminile sia a quello maschile. Un’attenta scelta e ricercato gusto, permettono di offrire al pubblico una serie di prodotti singolari, comodi e di stile, per chi vuole abbinare al proprio stile una scarpa di qualità

Vi aspettiamo da Lupi Milano scarpe artigianali: via Matteotti, 3 Novate Milanese – 02.87176319

Altri articoli di moda su Dietro la Notizia

I.P.