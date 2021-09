Piano City Palermo, quarta edizione

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre torna l’imperdibile appuntamento con Piano City Palermo la quarta edizione del festival che fa riecheggiare le note e le melodie del pianoforte per le strade, le piazze e i quartieri del capoluogo siciliano.

Un’edizione organizzata in una stagione sfidante per lo spettacolo dal vivo, ancora più significativa per il messaggio di speranza e di nuova partenza che porta con sé. Il programma è disegnato nel rispetto delle attuali restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ma mantiene l’anima di Piano City e della sua informalità di ascolto.

Piano City Palermo, concerti di ospiti nazionali e internazionali e giovani talenti

Per la tre giorni sono previsti concerti di ospiti nazionali e internazionali e giovani talenti, pronti a far emozionare il pubblico con musica classica, jazz, pop, rock, composizioni originali e prime esecuzioni assolute e omaggi a grandi autori, formando un composito mosaico musicale tra storia e presente.

Piano City Palermo, gli eventi

Il pianista jazz Rolando Luna, già pianista del Buena Vista Social Club, aprirà il festival allo Stand Florio, venerdì 24 settembre con l’anteprima del suo prossimo album da solista. Lo Stand Florio ospiterà anche i concerti del sabato sera: Remo Anzovino con le sue musiche più amate e Kai Schumacher con composizioni originali contenute nel suo ultimo album solista

Sabato 25 settembre nell’atrio del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo si esibiranno i migliori talenti della nuova generazione.

La Questura di Palermo ospiterà giovani e talentuosi pianisti siciliani

Il Teatro Massimo riserva agli studenti la possibilità di assistere alle prove del concerto della sera, con Piotr Anderszewski

La musica continua al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo con Valentina Casesa e Alessio Masi

Al Circolo della Vela Sicilia Luigi Ranghino proporrà “Canzoni d’Autore”

Ai Cantieri Culturali alla Zisa, Davide Santacolomba alternerà musica classica, pop e rock. Arturo Stàlteri omaggerà il grande artista siciliano Franco Battiato, recentemente scomparso. Vittorio Cosma incontrerà il dj Angelo Sicurella per un incontro inedito , in una performance tra pianoforte ed elettronica.

Domenica 26 settembre Palazzo Abatellis ospiterà due giovani talenti del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo: Carlotta Maestrini e Rosamaria Macaluso

Seguono due concerti dedicati alla figura di Ludwig Van Beethoven

Il giardino dell’Hotel NH Palermo accoglierà Roberto Macrì, che per l’occasione presenterà il programma “Modern Jazz Piano Standard & Originals”.

Nell’atrio dedicato a Paolo Borsellino della Biblioteca Comunale Leonardo Sciascia si susseguiranno pianisti provenienti dal Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo: Federico Di Noto e Carmen Sottile Chiara Volpes e Davide Cirrito che per la prima volta presenteranno al pubblico “MIZMOR” del compositore Willy Merz.

Al Teatro Massimo si terrà il concerto al pianoforte di Piotr Anderszewski con un programma incentrato su Bach (ingresso a pagamento, info e biglietti disponibili su https://www.teatromassimo.it/calendario/concerti/piotr-anderszewski-il-clavicembalo-ben-temperato.html).

Per la serata conclusiva del festival, Piano City Palermo ha scelto la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo. Leonora Armellini proporrà la musica romantica di Chopin, Elpidia Giardina suonerà musiche del celebre musical “Jesus Christ Superstar”.

Il concerto di chiusura, con Amine Mesnaoui e le sue “Palermo Variations”, programma creato appositamente per l’occasione in cui spazierà tra classica, world music e impro.

