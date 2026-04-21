“Goldberg Variations”, il nuovo album di Morgan Icardi

Venerdì 17 aprile, è uscito il suo nuovo album “GOLDBERG VARIATIONS” (Musica Viva/Egea Music) di Morgan Icardi, che lo vede affrontare, al piano solo e come direttore musicale, la varietà e ricca complessità della musica di Bach, un capolavoro del passato in continua trasformazione nel presente.

L’Album “Goldberg Variations” nasce dal desiderio del giovane pianista, di far dialogare la musica del passato con il mondo di oggi, mostrando quanto Johann Sebastian Bach sia ancora attuale in una realtà profondamente cambiata.

In un mondo dominato dalla velocità e dalla distrazione, questa musica invita a rallentare, ascoltare in profondità e riscoprire il valore del tempo.

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