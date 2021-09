“Katy Perry” è il nuovo singolo di Reitto

Giovedì 7 ottobre torna Reietto, con il nuovo brano “Katy Perry”, primo con la distribuzione firmata ADA Music Italy e che sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e digitali e in radio. È già possibile pre-salvare il brano al seguente link: https://ada.lnk.to/KP_pre.

Dopo i singoli “Vabbè” – al link https://reietto.lnk.to/Vabbe_Pre – e “fuori” – al link https://reietto.lnk.to/fuori – che hanno presentato il suo sound fresco che strizza l’occhio alle sonorità R&B, in “Katy Perry”, prodotto da Charles Kendl, Reietto trova una via di fuga dalle sue quattro mura negli occhi della sua lei, che rafforzano la sua autostima e fanno immergere l’artista in un’esperienza extracorporea in cui i taboo lasciano spazio alla complicità e alla sensualità.

Note biografiche di Reitto:

Valerio Vacca, in arte Reietto, nato a Bari nel 1991, è un cantautore poliedrico. Si avvicina al rap all’età di 12 anni, come valvola di sfogo nel suo sentirsi emarginato e scegliendo questo nome d’arte che sarebbe diventato il suo grido di battaglia.

Nel 2017 vince il concorso regionale Nota D’Oro, aggiudicandosi una borsa di studio per studiare canto facendosi notare dal Maestro Vince Tempera in giuria e accedendo alla finale nazionale dei Grandi Festivals Italiani, a Verona, dal quale ne esce ancora vincitore.

Quest’ultima vittoria gli permette di esibirsi nel 2018 a Casa Sanremo (Palafiori). Nello stesso anno forma una band Funk Rap con la quale pubblica un EP e, tra contest, live e festival, colleziona molte date in Puglia (come l’apertura dei concerti di Franco126, Ensi e Piotta) e qualche trasferta.

È nel 2019 che la sua carriera prende una svolta decisiva. Con un suo amico di vecchia data, dà inizio al progetto SquadDrone, firmando con l’etichetta milanese Top Records, con la quale pubblicano il primo singolo a doppia traccia “King Size”, contenente anche il brano “DRONE”, prodotto da Hostin Dowgz.

A maggio 2020 esce il brano “è Trap bro” che anticipa l’uscita del loro primo EP “EPico” a settembre dello stesso anno, il cui brano “EASYJ3T” è prodotto da STRAGE.

Ad aprile 2021, lo SquadDrone pubblica il singolo “Parquet” e parallelamente al progetto rap, Valerio decide di dar vita a reietto, il suo progetto solista. Amante della sperimentazione e degli strumenti reali nelle canzoni, inizia a creare con Charles Kendl (producer e polistrumentista), i primi brani di genere R&B.

Dopo il singolo di debutto “Vabbè”, ancora in rotazione su Radio2Indie, e il secondo singolo “fuori”, che alla sua uscita è entrato subito nella playlist editoriale Spotify “anima R&B”, “Katy Perry” è il primo brano in uscita per ADA Music Italy (divisione indipendente di servizi per artisti e label di Warner Music).

https://www.instagram.com/maledettoreietto/

