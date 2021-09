Grandi Sfide: Tuscia Power

Mentre a Milano si celebra lo Youth4Climate, nel Lazio, da venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021 una squadra di giovani universitari chiama a raccolta, insieme a oltre 100 studenti di Ingegneria Energetica della Sapienza e 20 di diverse Facoltà del Campus Biomedico, la community regionale degli under35 per accendere un cono di luce, scoprire, incontrare e unire tra loro le comunità energetiche ad energia rinnovabile del territorio.

Un percorso a tappe che dal 1 al 3 ottobre vedrà come protagonista la Tuscia Viterbese, viaggiando tra Bolsena, Marta, Vetralla, Griffignano, in provincia di Viterbo, con finale a Fregene, in un alternarsi di appuntamenti, e che proseguirà fino al 2022 con una staffetta di week end che coprirà l’intero territorio regionale.

Grandi Sfide: un progetto concreto e virtuoso

Studenti, docenti, professionisti, appassionati e curiosi insieme per raccogliere, sul campo, i dati per realizzare Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali del territorio: una buona pratica che mette a confronto esperienze attive per progettarne di future, un progetto concreto e virtuoso premiato da Vitamina G della Regione Lazio.

Un originale percorso formativo di conoscenza approfondita dello sviluppo sostenibile e delle mini-grid (o comunità energetiche) ad energia rinnovabile, in una tre giorni no-stop di attività ricreative, incontri, visite e team building.

“GC” (Grand Challenges) ovvero impegnati nelle Grandi Sfide dell’Ingegneria attraverso esperienze tecnologiche e solidali studiate direttamente sul campo attraverso uno o più “FS” (Field Study) nazionali ed internazionali.

“La consapevolezza sociale e il progresso sostenibile hanno la necessità di essere sostenuti da organismi, enti, uomini e donne che hanno il potere di promuovere e concretizzare comunità energetiche”: questo è l’obiettivo dei ragazzi della GC-FS ALUMNI, tra i vincitori del bando Vitamina G della Regione Lazio.

VitaminaG è realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.

Più info su www.regione.lazio.it/vitaminag

