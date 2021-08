IMAGinACTION, quinta edizione

A pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION, che si terrà a Forlì dal 27 al 29 agosto, l’organizzatore Raffaella Tommasi per Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvati annunciano nuovi importanti ospiti che vanno ad arricchire il calendario degli appuntamenti con gli artisti che saliranno sul palco di Piazza Saffi.

IMAGinACTION, Riccardo Cocciante

Ospite speciale della prima serata, il 27 agosto, sarà RICCARDO COCCIANTE. L’artista riceverà il Premio “Arte e Cultura”, istituito in collaborazione con FIMI per aver composto alcune delle più importanti canzoni italiane di sempre e per aver portato il nome dell’Italia nel mondo attraverso i suoi musical e Opere Popolari.

IMAGinACTION, Irene Grandi e Shade

Irene Grandi e Shade saranno gli altri due ospiti della serata del 28 agosto.

L’artista fiorentina è da sempre impegnata in una continua ricerca nella musica come nella vita. Uno spirito intrepido e curioso l’ha portata a collaborare con i più importanti nomi della musica italiana e internazionale, calcando grandi palchi. Ad IMAGinACTION si esibirà con il suo chitarrista di sempre, Saverio Lanza, e racconterà la sua lunga carriera al pubblico del festival.

Shade, fresco del successo del brano “In un’ora” (certificato Platino per le vendite e con un video che ha superato i 4 milioni di visualizzazioni), si conferma come uno dei veri hit maker degli ultimi anni, con 12 dischi di platino e 5 dischi d’oro.

IMAGinACTION, i premiati

Nel corso delle tre serate, verranno inoltre premiati RON (Special Award alla carriera costellata di importanti videoclip) e MAHMOOD (Premio Speciale per la dimensione artistica dei suoi videoclip). Inoltre, il 27 agosto verrà consegnato il premio al vincitore del contest YOUNG IMAGinACTION AWARD, realizzato in collaborazione con BPER Banca, dedicato ai registi emergenti e ai giovani artisti. I tre finalisti del contest si esibiranno sul palco durante la serata.

IMAGinACTION, dove i biglietti

I biglietti sono disponibili sulle piattaforme Ticketone per la serata del 27 (https://www.ticketone.it/event/fabrizio-moro-piazza-aurelio-saffi-13884813/) e Ticketmaster per le serate del 28 e 29 agosto (https://www.ticketmaster.it/artist/imaginaction-biglietti/1079373). Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

