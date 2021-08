“Parole per la pace. Verso La notte dei poeti”, terzo appuntamento

Lunedì 23 agosto alle 21, il Parco Archeologico di Rudiae a Lecce ospiterà il terzo appuntamento di “Parole per la pace. Verso La notte dei poeti” nell’ambito del progetto “Arca di pace” del Centro italiano dell’International Theatre Institute – Unesco, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020

Parole per la pace, a cura di Fabio Tolledi e Simone Giorgino in collaborazione con Astràgali Teatro, che si concluderà venerdì 27 agosto con l’ottava edizione de “La notte dei Poeti”, è uno spazio per dare voce a molteplici esperienze di scritture poetiche e coglie la complessità della ricerca che si è sviluppata negli ultimi decenni creando una possibilità di incontro tra chi scrive e chi va alla scoperta della scrittura attraverso la lettura e l’ascolto.

“Parole per la pace. Verso La notte dei poeti”, omaggio a Rina Durante

Omaggio rivolto a Rina Durante con la partecipazione del giornalista Massimo Melillo e della regista Caterina Gerardi. Rina Durante, infatti, esordisce la sua lunga carriera di scrittrice, giornalista e attenta osservatrice con una raccolta di poesie “Il tempo non trascorre invano” (Misura, 1951). Negli ’60 pubblica il racconto “Il Tramontana”, che diventerà il soggetto dell’omonimo film diretto da Adriano Barbano, e il suo primo romanzo “La malapianta” (Rizzoli, 1964), vincitore del Premio Salento 1965. Nel 1975 fonda il Canzoniere grecanico salentino.

“Parole per la pace” sarà anche l’occasione per riascoltare i versi poetici scritti e pubblicati da Carmelo Bene e, grazie all’interpretazione dell’attore Simone Franco, di alcune opere della “biblioteca ideale” del Maestro, mettendo in luce un complesso meccanismo di influenze che ne hanno determinato la sua formazione culturale e letteraria.

Venerdì 27 agosto, nel Parco Archeologico di Rudiae, l’ottava edizione de La notte dei Poeti celebrerà l’autore salentino Antonio L. Verri, scrittore, poeta, giornalista e agitatore culturale salentino, scomparso a 44 anni nel 1993. Legato in modo viscerale a quel “sud del sud dei santi” come direbbe Carmelo Bene, è stato uno dei principali animatori di quella Avanguardia meridionale particolarmente attiva tra gli anni ‘70 e ‘80.

Non mancherà la musica con le canzoni di Beppe Elia.

Ingresso gratuito e consentito solo ai possessori del Green Pass – prenotazione obbligatoria arcadipace@gmail.com – 3892105991.

