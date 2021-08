Amadeus conduce “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80”

Amadeus, all’Arena di Verona in un imperdibile viaggio nel tempo

Amadeus con “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80” riporta all’Arena di Verona, proprio in quel tempio dove hanno ricevuto la loro consacrazione, artisti leggendari e canzoni iconiche che hanno segnato trent’anni della nostra storia.

Due, le serate evento all’Arena di Verona: Domenica 12 e Martedì 14 Settembre, in onda in prima serata RAI 1 a ottobre.

Amadeus, all’Arena di Verona conduttore per la prima volta

«Saranno due serate di grande festa per tutti con alcuni dei protagonisti musicali di questo trentennio che saranno presenti all’Arena dal vivo per far cantare e ballare tutti – spiega Amadeus. Una serata per i giovanissimi che conoscono queste hit intramontabili e i meno giovani che hanno voglia di ricordare. Per me è una grande emozione, un debutto. È la mia prima volta come conduttore all’Arena, pur essendo cresciuto a Verona non è accaduto nella mia carriera, neanche ai tempi del Festivalbar. E tornerò a fare il mio primo lavoro: il disc jockey. Sarà bellissimo e ci divertiremo insieme».

Questi show, che segnano la prima volta di Amadeus alla conduzione sul palco dell’Arena nella “sua” Verona, porteranno il pubblico a rivivere tre decenni emozionanti della musica in Italia, punteggiati dai racconti del padrone di casa, che faranno da filo conduttore durante le serate.

Amadeus, all’Arena di Verona con un cast stellare

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco; artisti italiani e internazionali che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80. Un cast stellare, artisti leggendari, ricordi indelebili e canzoni simbolo di un’epoca irripetibile torneranno a riecheggiare in quello che, per la memoria collettiva, è il vero Tempio della Musica: l’Arena di Verona

Hit prodotte in Italia diventate successi planetari, canzoni d’autore e brani internazionali che hanno fatto ballare l’Italia e il mondo intero. Sono canzoni con un infallibile potere evocativo, senza tempo e così forte da coinvolgere il pubblico di tutte le generazioni.

I biglietti per assistere agli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticketone.

https://www.ticketone.it

