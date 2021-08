“Let It Be” – Special Edition in diversi formati in edizione speciale

L’album che raggiunse la vetta delle classifiche nel 1970 verrà pubblicato in tutto il mondo il 15 ottobre in diversi formati in edizione speciale. Tre brani della nuova edizione remixata e ampliata vengono resi disponibili in occasione del lancio del preordine: “Let It Be” (2021 Stereo Mix), “Don’t Let Me Down” (first rooftop performance), e “For You Blue” (Get Back LP mix).

“Let It Be” Special Edition – completamente remixato nell’ampia nuova edizione

Let It Be è stato completamente remixato dal produttore Giles Martin e dall’ingegnere del suono Sam Okell in stereo, 5.1 surround DTS e Dolby Atmos. L’ampia nuova edizione speciale dell’album segue le acclamate edizioni remixate ed ampliate per l’anniversario di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (‘White Album’) (2018) e Abbey Road (2019).

Tutte le nuove versioni di Let It Be contengono il nuovo mix stereo della versione di Phil Spector realizzato direttamente dalla sessione originale e dai nastri a otto tracce della celebre performance sul tetto dell’edificio che ospitava gli uffici della Apple Corps a Londra.

“Let It Be” – Special Edition, le raccolte

Le raccolte fisiche e digitali Super Deluxe includono anche 27 registrazioni di sessioni inedite, un EP di quattro tracce e Get Back, l’album di 14 tracce con il mix realizzato da Glyn Johns nel 1969 e mai pubblicato prima d’ora.

Let It Be Special Edition è accompagnata da “The Beatles: Get Back”

La nuova Let It Be Special Edition è accompagnata da “The Beatles: Get Back”, l’attesissima serie di documentari diretta dal regista tre volte vincitore dell’Oscar® Peter Jackson, e il bellissimo nuovo libro intitolato The Beatles: Get Back.

Il materiale inedito utilizzato per questi nuovi progetti hanno rivelato che l’atmosfera che ha permeato le sessioni di registrazione dell’album era molto più gioiosa rispetto a quanto lasciassero trasparire gli 80 minuti del film Let It Be del 1970.

Preorder / pre-save The Beatles’ Let It Be Special Edition:https://TheBeatles.lnk.to/LetItBe2021

Trailer di Let It Be Special Edition : https://TheBeatles.lnk.to/LetItBe2021Trailer

Stream “Let It Be” (2021 Stereo Mix): https://TheBeatles.lnk.to/LetItBe2021StereoMix

Stream “Don’t Let Me Down” (first rooftop performance): https://TheBeatles.lnk.to/DontLetMeDown2021

Stream “For You Blue” (Get Back LP Mix): https://TheBeatles.lnk.to/ForYouBlue2021

