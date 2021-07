Pesca Sostenibile per le Olimpiadi Tokyo

Un appetito sportivo. Il potere delle proteine del pesce per gli atleti

I ricercatori dicono che il pesce è un’eccellente fonte di proteine di alta qualità e contiene importanti vitamine e minerali. Delizioso, nutriente e facile da preparare, non c’è da stupirsi che il pesce compaia nella dieta dei migliori atleti.

Il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 ha scelto Marine Stewardship Council (MSC) come uno dei sistemi di certificazione raccomandato per il suo Codice di approvvigionamento sostenibile per i prodotti della pesca – una scelta che promuove la nostra salute e quella degli oceani.

MSC fa il punto sui benefici delle proteine del pesce nella dieta degli atleti che si apprestano a partecipare ai Giochi Olimpici.

Poche persone hanno l’appetito di un atleta. Durante l’allenamento, i nuotatori, i vogatori, i sollevatori di pesi e i podisti spesso consumano più del doppio delle calorie giornaliere raccomandate, e spesso iniziano le loro giornate con due colazioni per alimentare un corpo che insegue costantemente le migliori prestazioni.

Gli atleti hanno esigenze nutrizionali diverse a seconda della loro disciplina, di una competizione imminente e delle esigenze del loro regime di allenamento.

“Una buona fonte di proteine ad ogni pasto aiuta la riparazione e il recupero muscolare”, dice il dottor Mayur Ranchordas, esperto di nutrizione e metabolismo dell’esercizio presso la Sheffield Hallam University, che ha lavorato con numerosi atleti olimpici e campioni del mondo, tra cui il tuffatore Tom Daley, squadre di calcio della Premier League e sportivi di alto livello nella boxe e nel ciclismo. Secondo il dottor Ranchordas, un atleta necessita da 1,4 g a 2 g di proteine per kg di peso corporeo al giorno. Questo significa 140 g per un ciclista di 70 kg, ad esempio, che sono circa cinque o sei porzioni di salmone selvaggio o di petto di pollo, ciascuno contenente circa 25 g di proteine.

Per soddisfare il proprio fabbisogno, molti atleti assumono fino al 30% dell’apporto proteico giornaliero tramite integratori come frullati proteici. Per il resto, le carni magre sono una scelta ovvia, ma il pesce “oleoso” come il salmone selvatico, le sardine, lo sgombro e la trota (e in misura minore i crostacei come cozze, ostriche e granchi) ha il valore aggiunto di fornire acidi grassi omega-3, che hanno dimostrato di avere un impatto positivo sulla salute e sulle prestazioni degli atleti, nella gestione delle infiammazioni, nel miglioramento del recupero muscolare, nella prevenzione e nelle funzioni del cervello.

Gli atleti hanno da tempo riconosciuto i benefici di una dieta a base di pesce.

La leggenda della maratona Paula Radcliffe apprezza il salmone e altri pesci per i loro “grassi sani”, elencando il pesce come un alimento fresco chiave nei suoi cinque tipi di alimenti essenziali. L’asso del basket LeBron James ha condiviso di recente il suo piano giornaliero, che includeva salmone, ricco di omega 3, sia a colazione che a pranzo. Mentre la superstar del tennis Rafael Nadal, più volte vincitore del Grand Slam e dell’oro olimpico, non fa mistero della sua dieta ‘seafood first’ scelta sia per gusto che per salute.