Da venerdì 27 novembre sarà disponibile in digitale “ANIMA”, il nuovo singolo del produttore e compositore multiplatino GIULIO NENNA, realizzato con DAVIDE ROSSI, violinista e produttore affermato sulla scena internazionale grazie a collaborazioni con artisti come Coldplay, Kanie West, Alicia Keys, Depeche Mode (https://idm.fm/anima).

“ANIMA” nasce dall’incontro tra la chitarra di Giulio Nenna e gli archi di Davide Rossi, che danno vita a una composizione intima, minimale e acustica.

Nenna esplora il linguaggio della chitarra neoclassica attraverso una sensibilità contemporanea e profondamente personale, concentrandosi sulla materia viva degli strumenti, sulle loro imperfezioni e sulla forza espressiva del silenzio.

Una ricerca sonora che punta all’essenzialità dell’esecuzione e al valore emotivo di ogni singola nota.

«ANIMA è il primo passo verso il mio prossimo lavoro discografico e nasce da un’esigenza che sento sempre più forte: togliere, anziché aggiungere. È una ricerca della vibrazione, del legno, del respiro degli strumenti e della loro capacità di risvegliare emozioni profonde. Ho cercato di preservare la crudezza della registrazione, le sue imperfezioni, per restituire non soltanto il suono, ma la presenza e l’unicità stessa dell’artista e del suo strumento. Ho scritto le prime note di ANIMA quest’estate. – dichiara Giulio Nenna – Passeggiavo sulla spiaggia di casa, a Ortona, quando ho immaginato gli archi di Davide Rossi intrecciarsi alla mia chitarra. L’ho chiamato e il suo entusiasmo ha trasformato quell’intuizione in qualcosa di condiviso. Dopo tanti anni, passati a costruire e stratificare suoni, oggi sento il bisogno di percorrere la strada inversa. ANIMA è la riconquista di uno spazio in cui non rimane altro che l’essenziale».

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