Alessandro Cedola con il suo cortometraggio “Oreste”, si è aggiudicato il premio della sezione nazionale della ventitreesima edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio a Napoli.

La kermesse partenopea, diretta da Pietro Pizzimento, e con il coordinamento artistico di Fabio Gargano e Giuseppe Colella, si è tenuta dal 9 al 15 Novembre 2026 interamente presso la Corte dell’Arte di FOQUS a Napoli con la proiezione di centosedici cortometraggi finalisti e con gli incontri con gli autori delle opere presentate.

La giuria artistica quest’anno era composta dal presidente lo sceneggiatore e regista cinematografico Maurizio Braucci, dallo storico del cinemaGiuseppe Borrone e dalla regista Simona Cocozza.

Il primo premio della sezione Campania è andato a “Ricciolidò” di Francesca Lepore.

Riconoscimento con menzione speciale a “Olive” di India Santella: “un cortometraggio con una scrittura drammaturgica che sa irridere i luoghi comuni della medietà e ci trasporta in un ritratto familiare intimo e graffiante verso il conformismo.”

“Rukeli” di Alessandro Rak ha vinto la sezione animazione del Festival di Napoli“accordi @ DISACCORDI – 23.a edizione”

Il premio per la migliore attrice nazionale della 23a edizione di accordi @ DISACCORDI è andato a Margherita Mazzucco per “L’alone” di Gian Piero Rotoli.

Migliore attori ex aequo della 23.a edizione di accordi @ DISACCORDI per la giuria artistica sono stati Hlib Tovstoluh e Ruslan Hurakcon il film breve “Bratiska” di Gregorio Mattiocco:

Il premio per la migliore regia alla 23.a edizione di accordi @ DISACCORDI per la giuria artistica è andato a Marco Agosto per il film breve “I giorni della merla”

Il premio per il miglior documentario è andato invece a “Blackout dreams” di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini

“Last shot” del regista Parham Rahimzadeh ha vinto la sezione internazionale del Festival di cortometraggi di Napoli 23ma edizione

Ha portato a casa un premio anche “El Draa” di Francesco Rubatt

Il pubblico ha assegnato il suo premio al film “La mancanza” di Lina Sastri.

Si è rinnovato anche per quest’anno il premio per il miglior montaggio, istituito da AMC – Associazione Nazionale Montaggio Cinematografico e Televisivo per il festival accordi @ DISACCORDI, con la giuria composta dalla presidente Annalisa Forgione e dai giurati Daniele Camaioni, Chiara Dainese, Federico Lagna, Patrizio Marone ha assegnato all’unanimità il premio miglior montaggio a Luca Armocidaper il film breve “Bratiska” di Gregorio Mattiocco.

Menzione speciale della giuria di AMC, all’unanimità, invece è andata alla montatriceAngela Anzelmo per il cortometraggio “L’alone” di Gian Piero Rotoli.

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