Porte sempre aperte all’Università di Pavia. Per aiutare le future matricole a compiere una scelta consapevole e a iniziare a pianificare il proprio percorso accademico, l’Ateneo organizza dal primo al 3 dicembre “Saperi a confronto” tre giornate di orientamento, con un programma di incontri online e in presenza dedicati alla scoperta dell’offerta formativa e delle opportunità che caratterizzano l’esperienza universitaria pavese.

L’iniziativa, promossa dal Centro Orientamento Universitario (C.OR.), si rivolge in particolare agli studenti delle scuole superiori che desiderano scoprire le caratteristiche dei diversi corsi di laurea, confrontare percorsi di studio affini e immergersi per la prima volta nella realtà universitaria.



La prima giornata, in programma il 1° dicembre, sarà dedicata a Pavia come Città-Campus, con un focus sulle opportunità che rendono unica l’esperienza di studio e di vita in città. Attraverso testimonianze e incontri con i protagonisti del sistema universitario pavese, i partecipanti potranno conoscere i servizi dell’EDiSU (Ente per il Diritto allo Studio Universitario), il mondo dei Collegi universitari e le opportunità formative di eccellenza. Spazio anche ai percorsi di eccellenza come la Scuola Universitaria Superiore IUSS, con la presentazione dei Corsi Ordinari, e ai Collegi di Merito, una realtà unica in campo nazionale che affianca alla dimensione residenziale un percorso di crescita accademica, personale e culturale, anche in una prospettiva internazionale.



Il 2 e 3 dicembre saranno invece dedicati ai corsi di laurea. Gli studenti avranno l’occasione di confrontarsi con le proprie attitudini e preferenze approfondendo le differenze tra percorsi di studio simili: conosceranno i rispettivi programmi, esploreranno gli sbocchi professionali e riceveranno informazioni sulle modalità di accesso e ammissione. Dall’area scientifica a quella economico-giuridica, dall’ingegneria alle discipline umanistiche, dalle professioni sanitarie alle scienze biologiche, saranno numerosi gli ambiti disciplinari rappresentati. Non si tratterà soltanto di presentazioni dei corsi: i partecipanti potranno ascoltare le esperienze di chi ha già intrapreso il percorso universitario, confrontarsi direttamente con gli studenti e rivolgere domande a docenti e referenti, per raccogliere tutti gli elementi utili a una scelta informata.



“Con ‘Saperi a confronto’ – dice Enrica Calleri Prorettrice alla Didattica dell’Università di Pavia – inauguriamo le attività di orientamento che Unipv organizza da dicembre a maggio. Il primo appuntamento, online e in presenza, favorisce il confronto fra corsi di studi affini, con l’obiettivo di presentare agli studenti delle scuole secondarie la vasta offerta formativa dell’ateneo. Da quest’anno accademico il Prorettorato alla didattica ha voluto innovare le attività di orientamento, a partire da questa iniziativa, favorendo le collaborazioni tra i corsi e tra i Dipartimenti. Gli appuntamenti proseguiranno a gennaio con i consueti ‘Incontri d’area’ e culmineranno il 3 aprile con una versione rinnovata e ampliata di ‘Porte Aperte’. A maggio è previsto l’orientamento per le lauree magistrali“.



Tre giorni, tante opportunità e un unico protagonista: il futuro. Conoscere un corso di laurea significa comprenderne contenuti, caratteristiche, opportunità e prospettive. Scegliere l’Università significa scegliere un ambiente in cui vivere, crescere e costruire i primi passi di una nuova vita.



Il programma

1° dicembre – Pavia, città-campus: vivere l’università

La giornata si svolgerà online e sarà dedicata al sistema dei Collegi, ai servizi per il diritto allo studio e ai percorsi di formazione di eccellenza.



Il programma prevede:

Ore 15.30: apertura e presentazione delle giornate e delle attività di orientamento.

Ore 15.45: Il sistema Collegi, a cura del professor Angelo Taglietti.

Ore 16.00: EDiSU – La persona e le sue necessità al centro.

Ore 16.30: I Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS: un percorso di formazione interdisciplinare che affianca gli studi di laurea e consente di conseguire un Diploma di Licenza equiparato a un Master di II livello.

Ore 17.00: I Collegi di merito: non solo strutture residenziali, ma percorsi formativi di eccellenza orientati anche alla mobilità internazionale.

Ore 17.30: spazio alle domande.



2 dicembre – Alla scoperta dei corsi di laurea

La giornata sarà dedicata alla presentazione e al confronto tra i seguenti percorsi:

*Medicina e Chirurgia | Medicine & Surgery

*Farmacia | Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

*Fisica

*Scienze Naturali e Ambientali

*Scienze Geologiche

*Bioingegneria | Ingegneria Elettronica e Informatica | Ingegneria Industriale (energia, gestionale e meccanica)

*Comunicazione, Innovazione, Multimedialità | Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali | *Social Sciences for Global Challenges

*Studi Umanistici (Filosofia, Lettere, Lingue e culture moderne)

*Scienze Motorie



3 dicembre – Confrontare i percorsi, progettare il futuro

La terza giornata proporrà ulteriori incontri dedicati ai seguenti ambiti:

*Economia (CLEM) | Management (CLAM) | Amministrazione e Governance (CLAEG)

*Giurisprudenza | Scienze dei Servizi Giuridici | Scienze Giuridiche della Prevenzione e della Sicurezza | Scienze Giuridiche e Innovazione

*Ingegneria Civile e Ambientale | Tecnologie Digitali per le Costruzioni | Ingegneria Edile-Architettura

*Musicologia | Scienze Letterarie e dei Beni Culturali | Musicologia (LM) | Metodi e Tecnologie per la Storia dell’Arte (LM) | Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

*Professioni Sanitarie

*Scienze e Tecniche Psicologiche

*Scienze Biologiche | Biotecnologie

*Chimica

*Matematica

*Artificial Intelligence

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione alle tre giornate prevede una modalità blended, con incontri online e in presenza. Per conoscere le modalità di svolgimento dei singoli appuntamenti, consultare il calendario dei corsi di studio e il programma dettagliato è possibile visitare il portale Orienta dell’Università di Pavia (https://orienta.unipv.it/), dove sono disponibili anche le informazioni per iscriversi. L’iniziativa è organizzata dal Centro Orientamento Universitario (C.OR.), il servizio di Ateneo che accompagna gli studenti nelle diverse fasi del loro percorso formativo: dalla scelta del corso di laurea all’orientamento durante gli studi, fino all’ingresso nel mondo del lavoro.



Centro Orientamento:

Telefono: 0382 984218

E-mail: corinfo@unipv.it

Ulteriori informazioni sui servizi per gli studenti sono disponibili attraverso il servizio Informa Studenti, al numero 0382.989898

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