Manca ormai una settimana all’arrivo nelle sale di LORENZO – L’incredibile avventura di Jovanotti, il film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, che dal 26 novembre al 2 dicembre sarà al cinema come evento speciale di sette giorni distribuito da Plaion Pictures, in occasione del 60° compleanno dell’artista.

Ad accompagnare l’uscita, un tour che vedrà i due registi incontrare il pubblico in selezionati cinema italiani, per raccontare la nascita e la realizzazione di un progetto che restituisce un ritratto inedito di uno dei protagonisti più amati della musica italiana.

Presentato in anteprima mondiale alla 21ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening dove il film ha ricevuto un’accoglienza entusiasmante, LORENZO – L’incredibile avventura di Jovanotti non è il solito documentario musicale.

Un film che saprà emozionare chi è cresciuto con le canzoni di Jovanotti e ne segue da sempre il percorso, ma anche sorprendere chi conosce soltanto il suo volto pubblico.

Attraverso una narrazione intima e personale, il racconto ripercorre quarant’anni di musica, incontri e trasformazioni, dalle prime esperienze in una piccola radio locale ai grandi concerti, dai viaggi in bicicletta alle sfide che hanno segnato la vita dell’artista, mostrando un Lorenzo lontano dai riflettori, alle prese con dubbi, fragilità e momenti di profondo cambiamento.

Nato da sette anni di vicinanza, ascolto e fiducia tra Jovanotti e i registi Dario Zonta e Carlo Zoratti, che lo hanno seguito a partire dal primo Jova Beach Party del 2019, il film intreccia riprese originali e materiali d’archivio personali e familiari, tra cui preziosi filmati amatoriali girati dal padre dell’artista.

Ne emerge un racconto che va oltre la carriera e il successo, esplorando il rapporto tra l’uomo e il personaggio, tra l’energia travolgente che il pubblico conosce e una dimensione più privata, fatta di emozioni, difficoltà e nuove consapevolezze.

“È il racconto di due autori che credo abbiano fatto qualcosa di bello”, ha commentato lo stesso Lorenzo. “Qualcosa di diverso da un ‘classico’ documentario su un cantante.”

LORENZO – L’incredibile avventura di Jovanotti sarà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre 2026, come evento speciale di sette giorni distribuito da Plaion Pictures.

Il film è prodotto da Soleluna e Hi Production srl. Il produttore esecutivo è Tatiana Forese per Amarcord Srl. Coproduttrici esecutive: Costanza Coldagelli e Mariangela Offeddu per Matrioska.

La radio ufficiale è Radio Italia solomusicaitaliana.

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