Titane ha vinto la Palma d’oro al 74mo Festival di Cannes, acquisito da I Wonder Pictures proprio nel corso del festival.

Il film diretto da Julia Ducournau, regista che già con il suo primo film, Raw, aveva stupito il pubblico della Semaine de la Critique del 2016, è stato scelto dalla giuria presieduta da Spike Lee, una sorpresa straordinaria che premia la linea editoriale della distribuzione fondata da Andrea Romeo.

Nitram, il film diretto da Justin Kurzman e con protagonisti Caleb Landry-Jones, Judy Davis e Anthony LaPaglia, si è aggiudicato il premio per il miglior attore a Caleb Landry-Jones. Nitram racconta i fatti che portarono al massacro di Port Arthur del 1996, in cui furono uccise 35 persone e altre 23 rimasero ferite.

Annette, film d’apertura del festival, opera musicale con la colonna sonora firmata dagli Spark Brothers e interpretato da Adam Driver e Marion Cotillard, ha vinto il premio per la migliore regia, un grande riconoscimento alla visionaria messa in scena di Leos Carax.

Annette sarà distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con Koch Media e Wise Pictures

Andrea Romeo, CEO e fondatore di I Wonder Pictures, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti al Festival di Cannes.

«I Wonder Pictures ha scommesso su opere ambiziose, storie importanti da vedere al cinema e su grandi talenti. Siamo davvero lieti che la giuria di Cannes 2021, presieduta da Spike Lee, abbia voluto ricompensare questi tre film che raccontano storie diversissime tra loro con una libertà espressiva e una rivisitazione dei generi che fanno parte da sempre del DNA della nostra distribuzione, sempre in cerca di un cinema di qualità che incontri i favori del pubblico. Sarà un grande piacere, nei prossimi mesi, preparare le uscite di questi e degli altri film presentati nel corso del festival».

Erano complessivamente dieci i film I Wonder Pictures a Cannes 2021

Tra cui l’apertura e la chiusura della selezione ufficiale, Annette e Agente 117 al servizio della repubblica, allerta rossa in Africa Nera.

Nitram, Titane e Petrov’s Flu nel concorso ufficiale.

Zero Fuck Given alla Semaine de la Critique

Europa alla Quinzaine des Realisatuers (vincitore del Beatrice Sartori Award della critica indipendente)

La Traviata, My Brother and I nella sezione Un Certain Regard

Love Song for Tough Guys e JFK Revisited: Through the Looking Glass, il documentario di Oliver Stone sull’omicidio Kennedy, nella sezione Cannes Premiere.