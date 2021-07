Formula 1: le Qualifiche del Venerdì

Hamilton sbanca le qualifiche del venerdì e ritrova la pole position nel weekend dove viene introdotta per la prima volta la sprint race.

Lo segue a ruota il suo diretto avversario Verstappen, mentre i rispettivi compagni si piazzano in terza e quinta posizione.

Buona prova del ferrarista Leclerc, quarto.

Formula 1: la Sprint Race

“Niente strategie, nessun pit stop, scelta libera delle gomme – spiega Brawn – e libertà di consumo del carburante.

Vogliamo che i piloti in quella mezzora (in Gran Bretagna si percorreranno 17 giri) vadano a tutto gas”.

Verstappen infiamma i freni e infila Hamilton alla partenza, ma è Alonso che riesce a fare il colpaccio, trovandosi quinto, dopo aver guadagnato sette posizioni.

Al quinto giro Perez perde il controllo della sua monoposto ed evita per un pelo diimpattare contro il muro.

Vola super Max, Lewis non molla, ma resta sempre a 2″ dall’olandese e edeve cedergli la pole position per la gara di domenica.

Grande prova di Leclerc che gira sugli stessi tempi du Bottas e mantiene la seconda fila.

Replay Senna-Prost a Suzuka

Adrenalina in prima file e partenza col botto.

Hamilton entra in maniera violentissima all’interno di Verstappen alla curva Copse.

L’anteriore sinistra del britannico tocca la posteriore destra dell’olandese che finisce in testacoda e distrugge la sua monoposto.

Leclerc ne approfitta e si porta in testa prima dell’uscita della Safety Car e della bandiera rossa.

Date una macchina a Leclerc

Seconda partenza… rombano i motori… Charles tiene la posizione, mentre Lewis al pit stop dovrà subire una penalità di 10″.

Il monegasco continua a spingere, ma l’inglese resta incollato: si studiano i due avversari.

Posizioni invariate dopo la girandola dei pit stop.

Il Re torna sul trono

Hamilton si mette a caccia, infiammando il pubblico quando mancano 10 giri alla fine di questo GP.

Ci si ritrova ancora ai calci di rigore: Italia VS Inghilterra.

Al 50esimo giro Lewis trova la scia giusta, supera Leclerc e trionfa in casa!

Strepitosa gara di Charles che non può nulla contro la velocità della Mercedes.

Completa il podio Bottas.

F1 Sito ufficiale