La Protezione Civile di Regione Lombardia e Trenord hanno sottoscritto una convenzione per la prevenzione e la gestione di criticità ed emergenze.

L’accordo, di durata quinquennale, è stato presentato oggi da Marco Piuri Amministratore delegato di Trenord e dai membri della Giunta regionale Claudia Maria Terzi, Assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e Pietro Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile.

Protezione Civile e Trenord avvieranno le attività necessarie per attivare un supporto reciproco in caso di emergenze, in modo da aumentare l’efficacia della gestione o della prevenzione di criticità. In particolare, Protezione civile tramite la propria rete territoriale offrirà supporto a Trenord in caso di episodi critici significativi dovuti a guasti, incidenti o interruzioni della circolazione per eventi meteo particolarmente intensi.

Efficacia e tempestività degli interventi

Per garantire l’efficacia e la tempestività degli interventi, sarà progressivamente implementata tra le rispettive Sale Operative la condivisione di informazioni e di notizie di allerta relativa a rischi naturali che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Trenord – Protezione Civile: nuova collaborazione

In virtù di questa nuova collaborazione, Trenord metterà a disposizione di Protezione Civile per la gestione di emergenze (es. calamità) ed eventi: mezzi di trasporto, ambienti, staff. L’azienda ferroviaria offrirà supporto anche per attività di previsione e prevenzione, come esercitazioni o comunicazioni di pubblica utilità.

La sinergia tra le due realtà si realizzerà infine con attività di formazione ed esercitazioni congiunte in ambito ferroviario e sul territorio.