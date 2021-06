“Fino all’alba (ti sento)” il video di Aiello

Aiello. Online il video ufficiale di “Fino all’alba (ti sento)”, il nuovo singolo uscito il 25 giugno

“Aiello Live – Meridionale Tour” : molte date già sold out

È online su YouTube, il video ufficiale di “FINO ALL’ALBA (ti sento)”, il nuovo singolo di AIELLO, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 25 giugno.

“Mi piacerebbe che la gente ballasse questa canzone e nel mentre si sentisse libera di essere, di scegliere, di amare. Droppare un pezzo in estate non vuol dire per forza cadere in certi cliché musicali, si può far ballare la gente con un sound diverso e parlando di cose importanti”.

Il videoclip ufficiale di “FINO ALL’ALBA (ti sento)” è il racconto dell’amore libero attraverso tempi ed età diverse, un sentimento governato da grande passione e verità.

Come per i precedenti videoclip, anche il video ufficiale di “FINO ALL’ALBA (ti sento)” è diretto da Giulio Rosati, per una produzione Borotalco.TV, a conferma del sodalizio artistico tra il regista e il cantante.

Qui il calendario con le date complete di “AIELLO LIVE – Meridionale Tour”:

Sabato 14 agosto 2021 | Ortona (CH) @Non solo Blues Festival

Martedì 17 agosto 2021 | Messina @Arena Villa Dante

Giovedì 19 agosto 2021 | Zafferana (CT) @Anfiteatro Falcone e Borsellino

Sabato 21 agosto 2021 | Diamante (CS) @Anfiteatro Ruderi di Cirella

Martedì 24 agosto 2021 | Reggio Calabria @Castello Aragonese

Sabato 28 agosto 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

Mercoledì 08 settembre 2021 | Belvedere di San Leucio (CE) @Caserta Music Festival

Venerdì 08 ottobre 2021 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Domenica 10 ottobre 2021 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Martedì 12 ottobre 2021 | Roma @Atlantico Live SOLD OUT

Mercoledì 13 ottobre 2021 | Roma @Atlantico Live

Domenica 17 ottobre 2021 | Napoli @Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 18 ottobre 2021 | Napoli @Casa della Musica

Mercoledì 20 ottobre 2021 | Milano @Fabrique SOLD OUT

Giovedì 21 ottobre 2021 | Milano @Fabrique

Venerdì 29 ottobre 2021 | Firenze @Tuscany Hall SOLD OUT

Sabato 30 ottobre 2021 | Firenze @Tuscany Hall

