Da venerdì 28 maggio, “Fino a che non ti odierò” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Lowlow feat. Ghemon.

Il brano è disponibile in pre-save al link https://SMI.lnk.to/finoachenontiodiero.

“Fino a che non ti odierò”, il brano commentato da Lowlow

Prodotto da Simone Oriana, Stefano Fisico e Daniele Stefani, il brano racconta di un incontro, di una storia finita in cui sono convissute contemporaneamente l’intensità e l’evanescenza dell’amore.

“Questa canzone parla di consapevolezze – commenta LowLow – quelle che mi hanno spinto a credere che anche i sentimenti possano non essere espressi appieno ma comunque vissuti – e ricordati. Il brano è legato però anche a momenti molto diversi, perché ancora prima dell’incontro con questo amore impossibile sentivo un forte desiderio di sperimentare un nuovo linguaggio, un linguaggio umano.

Lowlow parla anche del suo incontro con Ghemon

“Un altro momento fondamentale, che in certa misura ha sigillato questo brano, è l’incontro in studio con Ghemon, con cui si è instaurata un’intesa tale che è stato facile lavorare con una visione condivisa cercando un’atmosfera intima, personale.

L’intesa è stata anche a livello musicale: proprio su consiglio di Ghemon ho deciso di dare vocalmente più intensità alle strofe, come un dialogo pulito con la ragazza, nella semplicità di un contesto informale.”

Questo invece il commento di Ghemon sulla collaborazione:

“Conosco LowLow da che era davvero un giovanissimo rapper in erba e osservare da lontano il percorso della sua carriera, la trasformazione in artista consolidato è stato sempre per me motivo di felicità. E oggi le nostre strade si sono rincontrate dopo anni, sullo stesso brano. Mi ha colpito questo rap così intimo, spogliato di qualsiasi sovrastruttura, ma altrettanto tecnicamente di alto livello. Fare la mia parte con questi presupposti, è diventato semplicissimo.”