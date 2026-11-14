Al via da mercoledì 18 novembre il nuovo appuntamento musicale a Milano degli SLIDE PISTONS, band fondata da Luciano Macchia & Raffaele Kohler.

Ogni mercoledì alle ore 22.00 “SLIDE PISTONS Jam Session” animerà il ClubHouse Amatori Union (Via Valvassori Peroni 48/3) con protagonisti sul palco Luciano Macchia (voce e fisarmonica), Raffaele Kohler (tromba) e Nicholas Celeghin (batteria).

La Jam Session, a cui i presenti potranno unirsi per cantare e suonare, verrà registrata e mandata in onda su Radio Popolare nella trasmissione condotta da Luciano Macchia e Raffaele Kohler (Slide Pistons Jam Session, in onda ogni venerdì a mezzanotte https://www.radiopopolare.it/trasmissioni/slide-pistons-jam-session).

Gli appuntamenti saranno anche un’occasione per ballare insieme, ovviamente sulle note di MALEDETTA BALERA (https://open.spotify.com/album/MaledettaBalera), il nuovo album degli Slide Pistons, che include 9 tracce strumentali che reinventano e contaminano la musica delle balere, fondendo liscio, folk, ska, swing, tango e ritmi balcanici.

Ad anticipare il progetto discografico è stata la title trackMaledetta Balera. È online sul canale YouTube della band il video (https://youtu.be/videomaledettabalera) con le immagini dei concerti della band in cui le note suonate dal vivo accompagnano e si uniscono al pubblico che balla (montaggio video: Amarufilm; mix e mastering audio: Matteo Portugalli).

Un omaggio originale e sincero alla musica da ballo italiana e al suo luogo per eccellenza: la balera.

Il luogo simbolo in cui gli italiani hanno ritrovato il sorriso e la speranza nel secondo dopoguerra diventa in questo album un moto di resistenza pacifica ma tenace al mondo patinato e artificiale, che ha come unica arma la passione di chi suona uno strumento dal vivo.

Il trombonista Luciano Macchia si affida in questo album al potere evocativo della fisarmonica, che si incontra con la poderosa tromba di Raffaele Kohler.

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