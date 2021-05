Tirano e Media Valtellina rinnovano il look con il lancio del nuovo sito web e della nuova immagine coordinata

In occasione della partenza della tanto attesa estate 2021, la Media Valle si aggiorna e si presenta agli utenti con un nuovo aspetto più dinamico e moderno

Nuovo sito di Tirano e Media Valtellina

Da oggi è finalmente online il nuovo sito di Tirano e Media Valtellina, lanciato a seguito di un intenso lavoro di restyling, con l’obiettivo principale di rinnovare la brand image della Media Valle, sia dal punto di vista grafico per dare una risposta sempre più veloce ed efficace alle richieste degli utenti, sia della nuova immagine coordinata. Un progetto nato dal desiderio di raccontare le innumerevoli bellezze del territorio, ricco di storia, cultura, antiche tradizioni, ma anche di attività sportive e intrattenimento.

Completamente rinnovato nei contenuti e con un nuovo e dinamico layout grafico, il sito è stato pensato e progettato per garantire una navigazione semplice e veloce, accessibile da qualsiasi piattaforma tecnologica, dal pc allo smartphone al tablet, con il risultato di un’esperienza intuitiva, avvincente e ricca di immagini. Un vero e proprio contenitore di informazioni e curiosità rivolti ai viaggiatori che desiderano intraprendere un viaggio alla scoperta del territorio della splendida Media Valtellina.

La scelta di cambio di dominio del sito web in tirano-mediavaltellina.it è un’iniziativa nata dalla consapevolezza di promuovere in primo luogo Tirano, destinazione rinomata anche all’estero grazie alla partenza del Trenino Rosso del Bernina, Patrimonio Unesco, che collega l’Italia alla Svizzera, ma anche di rafforzare l’identità dell’intero territorio della Media Valtellina e mostrare l’ampia offerta turistica disponibile, con l’intento di attirare un maggior numerosi di visitatori e prolungare la durata dei soggiorni.

Nuove funzionalità del sito web

Sono molte le nuove funzionalità che, con un semplice click, possono essere attivate. L’Home Page, infatti, presenta un menu interattivo con tutte le attività che si possono vivere sul territorio divise in 3 macro-categorie: sport e natura, cultura ed enogastronomia, per dare la possibilità all’utente di cliccare sui singoli contenuti selezionando l’esperienza che vuole approfondire e, allo stesso tempo, per suggerire al visitatore attività simili a quelle che stava cercando, ampliando così l’offerta. Tutte le esperienze visitabili sul sito sono collegate a punti di interesse e strutture di riferimento, così da consigliare al visitatore ristoranti e alberghi per aiutarlo a costruire un’esperienza di visita completa che associ le funzioni logistiche di base alle attrattive di un determinato comune e ai luoghi di interesse che si trovano nelle vicinanze.

Completano la navigazione: il tool Webcam, dove è possibile essere sempre aggiornati in tempo reale sulla situazione della Media Valtellina, dalle previsioni meteo alle informazioni sulle aperture e transabilità dei passi alpini valtellinesi, e la possibilità di iscriversi alla newsletter per avere in anteprima notizie sulle ultime novità del territorio, gli eventi, le promozioni e le offerte, gli itinerari e gli appuntamenti da non perdere.

Il sito web e i social media

Una sezione specifica è infine dedicata ai social media per la condivisione di tutti i contenuti social sul mondo della Media Valtellina: i follower potranno infatti visualizzare le ultime novità del territorio “postate” su Facebook, Instagram e YouTube accedendovi direttamente dal sito.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di promuovere la Media Valtellina come una destinazione dove è possibile vivere esperienze di qualsiasi tipo: culturali, sportive, green, adrenaliniche o enogastronomiche.” – commenta Marcella Pini, Presidente del Consorzio Turistico Media Valtellina. “Abbiamo quindi deciso di introdurre una nuova piattaforma digitale in grado di entrare davvero in sintonia con i nostri visitatori e continuare il nostro progetto di promozione del territorio per fornire un ampio ventaglio di offerte e attività in grado di soddisfare ogni esigenza.”

Per consultare il nuovo sito web, visitare: tirano-mediavaltellina.it