La cantautrice multiplatino Olivia Rodrigo, ha pubblicato il suo primo singolo natalizio, “take me home (4 christmas)”, accompgnato dal video musicale ufficiale.

La canzone è stata scritta da Olivia insieme ai collaboratori Dan Nigro e Amy Allen, ed è stata prodotta da Dan Nigro. Il video musicale ufficiale vede la partecipazione della Rodrigo insieme a Cynthia Nixon (Sex and the City) e Ben Marshall (Saturday Night Live).

Il video coglie l’emozione e l’imbarazzo che si provano quando si torna a casa per le feste e si incontra per la prima volta la famiglia del proprio partner.

In edizione fisica sono andati subito esauriti in Italia il vinile rosso e la musicassetta. Gli ultimi prodotti sono disponibili su Discoteca Laziale.

Il singolo natalizio arriva dopo l’uscita del remix di “expectations” di Olivia con Chappell Roan, pubblicato ad ottobre.

Il remix è diventato rapidamente la collaborazione tutta al femminile che quest’anno ha raggiunto la posizione più alta nella classifica Hot 100, con Chappell che ha dato un tocco nuovo al brano originale.

Il terzo album in studio di Rodrigo, acclamato dalla critica, intitolato “you seem pretty sad for a girl so in love”, è tornato al primo posto nella classifica Billboard 200 in seguito all’uscita del brano.

Olivia è attualmente impegnata nel suo tour “The Unraveled Tour”, già completamente sold out, con oltre 1 milione di biglietti venduti in tutto il mondo; sono state aggiunte ulteriori date per soddisfare la domanda e sono stati battuti diversi record di affluenza nelle varie sedi.

Il tour fa seguito all’uscita del suo ultimo album, “you seem pretty sad for a girl so in love”, che ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 con 485.000 copie vendute nella prima settimana, diventando il più grande debutto solista del 2026 e conquistando la vetta delle classifiche in 17 paesi (tra cui l’Italia).

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