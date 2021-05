Il ritorno in Tour di Emma

Un segnale importante per Emma, il suo pubblico, e per l’intero settore musicale: finalmente si riparte! Così nei mesi di giugno e luglio 2021 Emma calcherà alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia per rincontrare il suo pubblico e celebrare insieme i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti “Fortuna”.

Giugno, date di recupero confermate:

Sono confermate, nel mese di giugno, secondo il calendario che segue, le seguenti date di recupero del “FORTUNA LIVE 2021” di Emma:

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Arena Alpe Adria

(recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 e 7 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona

(recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

(recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

18 e 19 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

(recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

23, 24 e 25 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte

(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

Modalità di accesso per gli spettacoli di Lignano Sabbiadoro, Verona, Taormina, Roma e Milano:

Per poter accedere allo spettacolo tutti i possessori di un biglietto dovranno eseguire la procedura di check-in al seguente link https://www.clappit.com/emma-live2021 (a partire da lunedì 17 maggio 2021 ore 11:00 e fino a venerdì 21 maggio 2021 ore 16:00).

La conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato* con la dettagliata assegnazione del nuovo posto verranno comunicati al possessore del biglietto entro il 25 maggio 2021 per l’Arena di Verona ed entro il 1° giugno 2021 per le altre date di giugno.

*I posti assegnati potranno essere diversi da quelli indicati nel Biglietto ma è garantita l’assegnazione del nuovo posto nel settore equivalente a quello acquistato

Luglio, date di recupero confermate:

Sono inoltre confermate, nel mese di luglio, secondo il calendario che segue, le seguenti date di recupero del “FORTUNA LIVE 2021” di Emma:

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park)

(recupero della data di Torino del 24 ottobre 2020 e del 15 maggio 2021)

Si comunica infine che le date di recupero dei concerti di Bologna, Firenze, Napoli e Bari si svolgeranno nel mese di luglio 2021 e che date e location verranno comunicate entro il 27 MAGGIO 2021.

I biglietti acquistati per gli show di Emma, restano validi.

Trenitalia vettore ufficiale del tour.

Al fine di agevolare il pubblico dei concerti di Emma, Friends & Partners ha rinnovato una partnership con Trenitalia come vettore ufficiale del tour.

Per tutti i fan di Emma è possibile ottenere uno sconto del 30% sul prezzo base del biglietto per Frecce, Intercity e Intercity Notte per raggiungere le città del tour.Le informazioni per le modalità di acquisto saranno disponibili da martedì 18 Maggio su www.trenitalia.com