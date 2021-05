Impresa della EuroSpin Ford Sara Pinerolo che, dopo la sconfitta nella gara di andata in casa della Sigel Marsala, ribalta le sorti della serie, vincendo per 3-0 la sfida di ritorno e il seguente Golden Set per 15-10. Una serata da incorniciare, quindi, per la formazione di coach Marchiaro che diventa, così, la prima semi-finalista dei PlayOff Promozione del Campionato di Serie A2.

Un risultato netto, per le padrone di casa, che al PalaSport di Pinerolo hanno sempre mantenuto, nel corso dei tre set di gioco, una certa distanza dalla Sigel Marsala, guidate da una Zago da 22 punti in grandissimo spolvero ed una Akrari micidiale a muro.

EuroSpin Ford Sara Pinerolo in semifinale, ma tra poche ore verremo a conoscenza dei nomi delle altre tre squadre che si contenderanno l’ultimo pass per la Serie A1: in programma alle ore 17 su LVF TV le imperdibili gare dei Quarti di Finale.

Play Off Serie A2: la cronaca

Parte con il piede giusto Pinerolo subito avanti 3-0. Pistolesi accorcia e l’ace di Parini aggancia 5-5. Le padrone di casa rimettono la testa avanti con Zago e Gray a muro (8-7) poi il capitano biancoblu firma il +3 (10-7). Boldini tiene bene il servizio, in prima linea Gray porta il punteggio sul 21-14 e l’invasione fischiata alle siciliane vale il massimo vantaggio (22-14). Marsala accorcia, prova a rifarsi sotto ma il distacco è troppo ampio e, ripreso il servizio, Pinerolo chiude 25-18 con un muro di Bussoli sulla fast di Caruso.

Le pinerolesi, come nel primo parziale, mettono subito a segno un buon break (4-1). Due attacchi di Zago valgono il 10-6. Pinerolo mantiene le lunghezze di vantaggio e allunga ancora con Akrari in prima linea (18-10). Coach Amadio chiama a raccolta le sue ragazze ma Pinerolo continua a mantenere le redini del set. Nel finale Gillis al servizio e Mazzon in attacco provano a riportare la squadra in gioco ma Boldini piazza a terra il pallone del 25-20.

Pinerolo parte forte, la regista biancoblu gestisce bene tutte le sue attaccanti e Zago dai nove metri è incontenibile (7-0). Marsala non si fa intimorire, Pistolesi conquista il cambio palla e Gillis accorcia 8-4. Mazzon attacca il pallone del 10-7 e l’errore di Zago regala il -2. Il capitano delle piemontesi non sbaglia l’attacco successivo e riporta palla nella propria metà campo. Fiesoli a muro su Mazzon poi in attacco porta il punteggio 14-8. Le padrone di casa continuano a macinare punti rispondendo bene ad ogni tentativo di rientro delle avversarie (21-13). L’errore in attacco delle siciliane chiude 25-14 e porta la gara al golden set.

Il parziale che vale l’accesso alla semifinale inizia in perfetto equilibrio (2-2). Bussoli a muro su Mazzon e Akrari in primo tempo portano la squadra a +3 (5-2). Al cambio campo Pinerolo è avanti 8-5. Mazzon manda out e sul 10-6 coach Amadio prova a spezzare il gioco delle padrone di casa ma al rientro in campo le biancoblu allungano ancora (12-6). Gray attacca il pallone che vale il match point e il servizio di Caserta non supera la rete regalando il 15-10.

Play Off Serie A2: il tabellino

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Gray 6, Zago 22, Bussoli 7, Akrari 14, Boldini 2, Fiesoli 5, Fiori (L), Buffo 1. Non entrate: Allasia, Zamboni, Guelli (L), Pecorari, Casalis, Nuccio. All. Marchiaro.

SIGEL MARSALA: Caruso 2, Demichelis 3, Mc Call-Ginnis 12, Parini 4, Mazzon 8, Pistolesi 8, Mistretta (L), Soleti 2, Caserta 1, Colombano. Non entrate: Vaccaro (L), Nonnati. All. Amadio.

ARBITRI: Cavicchi, Marconi.

NOTE – Durata set: 22′, 25′, 26′; Tot: 73′.

SERIE A2 FEMMINILE

PLAY OFF PROMOZIONE

IL TABELLONE

(1) LPM BAM Mondovì – (8) Olimpia Teodora Ravenna

(4) Eurospin Ford Sara Pinerolo – (5) Sigel Marsala

(2) Megabox Vallefoglia – (7) Volley Soverato

(3) CBF Balducci HR Macerata – (6) Green Warriors Sassuolo

QUARTI DI FINALE

I RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA

Mercoledì 12 maggio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Volley Soverato – Megabox Vallefoglia 1-3 (17-25 19-25 25-16 23-25)

Mercoledì 12 maggio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Olimpia Teodora Ravenna – LPM BAM Mondovì 3-0 (25-22 25-21 25-19)

Sigel Marsala – Eurospin Ford Sara Pinerolo 3-1 (9-25 25-20 27-25 25-18)

Mercoledì 12 maggio, ore 19.00 (diretta LVF TV)

Green Warriors Sassuolo – CBF Balducci HR Macerata 2-3 (21-25 25-19 24-26 25-19 8-15)

IL PROGRAMMA DELLE GARE DI RITORNO

Sabato 15 maggio, ore 20.00 (diretta LVF TV)

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Sigel Marsala 3-0 (25-18, 25-20, 25-14) GS 15-10

Domenica 16 maggio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

LPM BAM Mondovì – Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: Brunelli-Clemente

Megabox Vallefoglia – Volley Soverato ARBITRI: Cecconato-Jacobacci

CBF Balducci HR Macerata – Green Warriors Sassuolo ARBITRI: Somansino-Dell’Orso

Play Off Serie A2: la formula

Le squadre classificate dalla 2^ all’8^ posizione della Pool Promozione e la vincitrice della Pool Salvezza si sono qualificate ai Play Off Promozione, che si disputano su tre turni: i quarti di finale, secondo accoppiamenti 2^-1^S, 3^-8^, 4^-7^ e 5^-6^, prevedono incontri di andata e ritorno ed eventuale Golden Set nel caso in cui le due sfidanti abbiano conquistato lo stesso numero di punti nel doppio confronto (il 3-0 e il 3-1 assegnano tre punti a chi vince e zero a chi perde, mentre il 3-2 assegna due punti a chi vince e uno a chi perde). La gara di ritorno si disputa sui campi delle migliori classificate. Semifinali e finale sono al meglio delle tre gare, con Gara-1 sul campo delle peggiori classificate e Gara-2 e l’eventuale Gara-3 in due giorni consecutivi sul campo delle migliori classificate