“Vietnam” il singolo d’esordio di Giuse The Lizia

Giuse The Lizia, mercoledì 28 aprile il suo singolo d’esordio “Vietnam” (prod Mr. Monkey)

Se cresci in provincia di Palermo e a 18 anni ti trasferisci a Bologna hai sicuramente tante cose da dire. Un anno dopo il suo arrivo nella città natale di alcuni dei più grandi cantautori, Giuse The Lizia ha deciso che è arrivato il momento di farci sentire il suo primo singolo, “Vietnam” (prod. Mr. Monkey), in uscita il 28 aprile per Maciste Dischi e distribuito da Island Records/Universal Music Italy.

“Vietnam” L’inizio di un percorso inaspettato

Con un flusso imprevedibile e un fiume di parole spiattellate dritte in faccia, il cantautore e rapper è pronto a contagiare la nostra quotidianità, a partire da questo suo primo brano, che si preannuncia come l’inizio di un percorso inaspettato in cui perdersi completamente.

Giuse The Lizia e il suo anno d’esordio

Giuse The Lizia (vero nome Giuseppe Puleo) ha 19 anni ed è nato e cresciuto a Bagheria, in provincia di Palermo, ma vive e studia a Bologna da settembre 2020. Inizia a suonare la chitarra all’età di 15 anni e alle superiori fonda una cover band degli Strokes. A 17 comincia a scrivere canzoni mischiando rap e cantautorato. Il 2021 è l’anno del suo esordio.

