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Teatro Arcimboldi Milano: il 6 maggio, Patty Pravo con il suo nuovo “Opera Tour”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 6 maggio 2026 Patty Pravo con il suo nuovo “Opera Tour”

Da sei decenni protagonista indiscussa della canzone italiana, anche grazie al suo stile e vocalità inconfondibili, e a una personalità anticonformista, libera e sempre all’avanguardia, Patty Pravo ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia.

Patty-Pravo-2025_-photo-credit-Giulio-Cafasso
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La peculiare timbrica bassa e sensuale, le provocazioni e gli eccessi l’hanno resa un’icona di trasgressione.

Artista raffinata e innovativa, ha sempre seguito ostinatamente il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda.

www.teatroarcimboldi.it

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