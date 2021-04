Milano Serravalle approva il bilancio 2020

L’assemblea dei Soci di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., tenutasi oggi, ha approvato il bilancio 2020. L’esercizio chiude con un risultato positivo anche se risente degli effetti dei provvedimenti adottati per contrastare la pandemia da Covid-19, che hanno determinato una forte riduzione del traffico (-32%) sulla rete autostradale in concessione.

Il valore della produzione si attesta a 178,8 milioni di euro e il margine operativo lordo a 73,1 milioni di euro, mentre l’utile netto dell’esercizio risulta pari a 4,8 milioni di euro.

La Società, anche in una situazione di emergenza, ha continuato a investire per garantire la

sicurezza e gli standard qualitativi della rete in concessione, destinando nel 2020 risorse per circa 90 milioni di euro alle manutenzioni e agli interventi di riqualifica.

Da segnalare, infine, che il 2020 è stato caratterizzato dalla definizione di un nuovo assetto

azionario della Società. Tale attività si è conclusa a fine febbraio 2021 con l’acquisizione da

parte di FNM S.p.A. dell’82,4% del capitale della Società da Regione Lombardia. Con la quota che già deteneva da luglio 2020, FNM S.p.A. viene a detenere ad oggi il 96% del capitale sociale di Milano Serravalle.