Massimo Ranieri, il 4 maggio al Teatro Arcimboldi

Dopo il sold out dello scorso 10 ottobre e le date esaurite della scorsa stagione, continua il viaggio musicale di Massimo Ranieri, insieme al suo amato pubblico, con lo spettacolo “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO” che replicherà nuovamente al TAM Teatro Arcimboldi il prossimo 4 maggio 2026.

Ecco un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata con un Massimo Ranieri al 100% che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso.

Nello spettacolo si potranno ascoltare anche i bellissimi brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri: canzoni che fanno parte dell’Album che ha lo stesso titolo dello spettacolo, con la produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli.

www.teatroarcimboldi.it

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