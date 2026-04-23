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Tori Amos: imperdibile tappa in Italia, martedì 5 maggio al Teatro Arcimboldi Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Dopo anni di attesa la cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute Tori Amos, supporterà l’uscita del suo 18° album con il suo più grande tour europeo degli ultimi dieci anni con una imperdibile tappa in Italia, martedì 5 maggio 2026 al TAM Teatro Arcimboldi Milano, una città che è pronta ad accogliere l’iconica artista e il suo inconfondibile pianoforte.

Durante il concerto Tori Amos presenterà il suo nuovo album in studio, “In Times of Dragons”, che uscirà il 1 maggio, in concomitanza con un lungo tour europeo.

Dal suo album di debutto “Little Earthquakes” del 1992, la cantante, pianista e cantautrice nata in North Carolina ha creato nel corso degli anni un corpus di opere caratterizzato da una narrazione coraggiosa e da una voce musicale unica.

“In Times of Dragons”, il diciottesimo album di Amos, prosegue questa tradizione, presentando un potente viaggio di resilienza e risveglio, in cui la ricerca della libertà incontra forze che cerca di controllare e mettere a tacere.

www.teatroarcimboldi.it

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