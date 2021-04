“Fuori tendenza” il singolo di Gaia Gentile

Gaia Gentile in streaming e in digitale “Fuori tendenza”

il singolo della cantautrice pugliese che anticipa l’album “Sono fuori” in uscita il 14 maggio

Da sabato 24 aprile è disponibile sulle piattaforme streaming e in digitale “Fuori tendenza”, il singolo della cantautrice pugliese Gaia Gentile, che anticipa “Sono fuori”, il nuovo album di inediti in uscita il 14 maggio.

Gaia Gentile si rivela con “fuori tendenza”

“Fuori tendenza” è un brano che descrive la personalità dell’artista a tutto tondo. Gaia Gentile si rivela, mostrandosi completamente a suo agio in una condizione di leggerezza e spensieratezza. Attraverso una musica senza veli e senza compromessi, “Fuori tendenza” esce fuori dal tunnel delle scelte facili per dare spazio a qualcosa di vero, profondo e unico.

Gaia Gentile spiega “Fuori Tendenza”

«L’obiettivo di “Fuori Tendenza” – spiega Gaia – è di voler stimolare in ognuno di noi quel desiderio di mostrarci così come siamo: così “Fuori Tendenza”, “Fuori Provincia” e “Fuori di Testa”».

Il disco “sono fuori” di Gaia Gentile

Sono Fuori è un disco che nasce con l’intento di trasmettere un messaggio sincero e schietto: senza l’utilizzo di troppe parole, racconta di una personalità genuina che non ha paura di esporsi, dove la musica parla pop d’autore con contaminazioni elettroniche che supportano l’intimità dei pezzi. Vincitore del bando “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021 / Regione Puglia – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”, l’album assume quella particolarità in più proprio per il suo essere spontaneo, allegro e diretto. Un disco che coniuga il pop, la dance, le armonie jazz fino ad arrivare alla canzone d’autore. Ogni brano racconta le mille sfaccettature di Gaia Gentile: una ragazza piena di vita, perdutamente innamorata dei suoi due bei pastori maremmani, che “ha sempre fame” di emozioni e che si “gasa” quando la musica suonata dallo strumento fisico convive con la musica elettronica. In un mondo musicale oramai “usa e getta”, “Sono fuori” vuole lasciare un segno a chi lo ascolta.

