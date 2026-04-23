Il Consigliere Delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Milano, Marco Griguolo, esprime viva preoccupazione per i possibili impatti che il potenziamento della tratta della Pedemontana compresa tra Lentate sul Seveso e Bovisio Masciago potrebbe determinare sulle infrastrutture viabilistiche dell’intero territorio metropolitano.

In particolare, il potenziamento di questo segmento potrebbe generare un significativo aggravio di traffico sulla Milano-Meda, già oggi sottoposta a carichi elevatissimi, con ripercussioni dirette e indirette anche sui comuni milanesi limitrofi a questa porzione di Brianza.

Tali effetti non possono essere sottovalutati né considerati meramente locali: si tratta di impatti che ricadono pesantemente sulla rete viaria di competenza metropolitana e sul sistema di mobilità dell’intera area milanese.

“Siamo di fronte a un intervento infrastrutturale di grande rilievo – dichiara il Consigliere Griguolo – ma non è accettabile che venga realizzato senza una valutazione attenta e condivisa dei contraccolpi sulla viabilità esistente. La Milano-Meda è già prossima alla saturazione in diversi orari e i comuni della fascia nord-ovest milanese non possono diventare la valvola di sfogo di un progetto che, se non gestito con intelligenza, potrebbe peggiorare la qualità della vita di migliaia di cittadini e imprese. Lo scorso dicembre la quinta commissione regionale si è riunita per discutere di questa infrastruttura e non siamo stati invitati, auspichiamo di essere convocati il prima possibile“.

Per questo motivo il Consigliere Delegato si è già attivato presso la Regione Lombardia per approfondire nel dettaglio questi impatti indiretti e per chiedere che questa attivi un’interlocuzione strutturata che coinvolga direttamente anche la Società Pedemontana.

Solo attraverso un confronto reale, trasparente e senza sconti sarà possibile tutelare gli interessi del territorio metropolitano e garantire che il potenziamento della Pedemontana non si traduca in un ulteriore e insostenibile carico sulle spalle della Città Metropolitana di Milano e dei suoi comuni.

La Città Metropolitana di Milano resta disponibile al dialogo per garantire la tutelare gli interessi dei Comuni che la compongono, in tal senso chiede alla Regione e la Società Pedemontana un atteggiamento di condivisione e collaborazione istituzionale.

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