“Scrivile Scemo”, singolo già certificato Disco D’Oro

Dal 23 aprile sarà in tutte le radio questo nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, già certificato Disco d’Oro ed estratto da AHIA!, l’EP (anch’esso Oro) uscito lo scorso 4 dicembre.

Nella stessa settimana, il singolo Scooby Doo, altro estratto da AHIA!, ottiene la certificazione Doppio Platino, come a chiudere un anno di incredibili successi.

“Scrivile Scemo”, è tra la collezione di Dischi d’Oro, di Platino e Doppio Platino, della band.

E’ dunque un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino e Doppio Platino quella che accompagna il successo di una delle band più amate, cresciuta a pane e live nei piccoli club e arrivata nel giro di poco tempo, nei loro meravigliosi 24 anni, a segnare il podio del Festival di Sanremo alla sua settantesima edizione con il brano “Ringo Starr”.

“Scrivile Scemo”, descritta da Riccardo Zanotti

“Una canzone che racconta il coraggio e che contiene qualche riferimento al mio libro, dove ci sono dei passaggi in cui il velo di Maya cade, il sogno svanisce e arriva la verità, con tutta la sua forza. Questo pezzo è dedicato a chi vuole scrivere un “ti amo” come se fosse una sorta di grido di liberazione: non importa il mezzo, non si devono demonizzare whatsapp o i social, scrivilo e basta, fallo, urlalo, diglielo e… in ogni caso, ti riscoprirai scemo, ma libero (per almeno due ore).

Figlia dell’EDM è in realtà una canzone super pop alla Max Pezzali, una cassa in 4 quarti che porta alla danza, al ballo, oltre che all’ascolto.”

